特朗普政府未做成本估算 經濟學家促勿任性解封 研究：美控疫可「淨賺」41萬億

美國自1月底首次出現確診案例，至今受感染人數已逾162萬。各州自3月起陸續實施封城措施抗疫，經濟活動幾近停擺。上月底美國政府公布，當地首季GDP按季萎縮達4.8%，為6年來首次下跌，失業人數亦達破紀錄的2600萬。特朗普質疑封城措施帶來的經濟損失，與防止國民染疫死亡的好處相比得不償失，「解決方法不應比問題本身更有害」。他上月更無視美國疾病控制及預防中心（CDC）的具體解封建議，堅稱疫情高峰已過，公布分階段重啟經濟活動指引，聲言要讓美國在5月1日起恢復正常運作，獲部分州長響應。各地亦有民眾示威，要求早日解封救市。

經濟學家推算控疫可救120萬人

不過懷俄明大學經濟專家通斯特倫（Linda Thunstrom）就防疫措施的成本效益展開研究，分析疫情散播對經濟的影響，並按聯邦政府估算人命價值的依據「統計生命價值」（VSL）推算，顯示藉由保持社交距離等防疫措施減緩疫情可減少120萬人死亡，相當於價值12萬億美元，而控疫造成的GDP縮減雖較無控疫措施下嚴重，但計及人命價值，實施控疫措施仍「淨賺」約5.2萬億美元（約40.6萬億港元）利益。

社交距離程度可減 救人救經濟可並行

芝加哥大學經濟學家格林斯通（Michael Greenstone）及尼加姆（Vishan Nigam）3月底發表的研究亦估計，隔離有病徵者及其家人、減少與70歲以上人士作社交接觸等中等程度的保持社交距離措施可將美國整體死亡率減少一半，相當於為美國經濟帶來8萬億美元（約62萬億港元）收益，說明救人命與救經濟可相輔相成。

通斯特倫向《華盛頓郵報》指出，無人會質疑社交距離等措施會有巨大成本，問題在公眾是否認為值得為政策所救人命付出，不過目前就救人與重啟經濟之間的爭拗缺乏相關成本分析，即使早前將研究報告送往白官顧問委員會亦未獲回應。她強調，兩個選項都需要犧牲，但公眾應當展開討論。

美智庫：研平衡人命經濟好時機

《華盛頓郵報》指出，過去數十年來，聯邦機構常會以人命價值評估政策成效，例如CDC 去年研究得出，如將挽回人命納入計算，減少院內感染的好處更高。監察聯邦法規的行政管理和預算辦公室亦有類似政策研究。不過這兩個關鍵機構均表示，並未就今次疫情下的措施作類似成本效益分析。白宮經濟顧問委員會本月初預測未來疫情死亡人數時，亦對相關的經濟成本隻字不提。美國智庫「未來資源」經濟師克魯普尼克（Alan Krupnick）認為，疫情是研究人命與經濟如何取得平衡的時機，包括調整現有人命價值的估算，亦讓政府能決定在類似情况下如何反應。

（華盛頓郵報/福布斯/NBC）

（抗疫新階段）