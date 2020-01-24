加州大學招生將不用SAT/ACT計分

備考費用高昂 被指階級歧視

加州大學旗下有10間學校，包括洛杉磯分校（UCLA）和柏克萊分校（UC Berkeley）等著名學府。因應疫情擾亂考試時間表，加州大學等多間美國院校已宣布，未來一年會將SAT和ACT考試改為非必須的入學標準。加州大學校長納波利塔諾（Janet Napolitano）上月提議，將這個安排延長一年，然後在第3至第4年停用標準化考試成績取錄加州學生，只會用來授予獎學金、決定課程安排及評估州外學生。到2025年，該校將完全停用有關成績作入學標準，其間校方會研究制訂新入學試的可能性，或會與州內其他學校合作。目前加州大學招生有10多項指標，標準化考試成績只是其中之一，另外亦包括高中平均成績等。

一直有批評聲音質疑標準化考試對黑人、拉美裔及低下階層學生不公平，因為他們往往負擔不起高昂的備考費用。去年多間著名大學爆出招生醜聞，揭發富貴家長賄賂考官等人讓子女「走捷徑」入學，更增加大學偏袒富裕階層的批評。去年12月，有學生聯同社區組織入稟法院，控告加州大學系統要求申請人提交SAT或ACT分數，是歧視少數族裔和低收入背景的學生。

研究小組指有效預測表現 籲保留

不過，加州大學委託的工作小組2月指出，比起高中成績或其他指標，SAT和ACT考試更有效預測學生入學首年的表現，故建議保留該入學標準。戴維斯分校哲學教授羅伯特·梅（Robert May）憂慮，今次決定或令招生過程增添混亂，反令招生決定在短期內變得更主觀。

（華爾街日報/紐約時報）