巴基斯坦客機墜住宅區 載近百人 兩乘客生還

涉事客機為空巴A320

該班編號PK 8303的客機從東部城市拉合爾起飛，原定前往南部的卡拉奇。機上載有91名乘客及7名機組人員，客機在下午2時半與控制塔失去聯絡。提供航空交通管制通訊的網站LiveATC.net公開機師與控制塔最後的通訊，顯示客機放棄較早的降落嘗試，並作第2次嘗試，有管制員向機師稱他似向左飛，意味他偏離航線。

機師通訊指引擎失控

機師回應指引擎失控，管制員指示客機降落在卡拉奇機場跑道，12秒後機師發出求救，再獲指示降落跑道，接着再沒有通訊。客機墜落在機場附近一個人煙稠密的社區，有目擊者指客機撞倒無線電話訊號發射塔後墜落住宅。社交網站有片段顯示客機曾在住宅區低飛，其中一個引擎起火。卡拉奇市長阿赫塔爾（Wasim Akhtar）表示最少有5、6間房屋被毀，暫時未知民居的傷亡人數。

航班追蹤網站Flightradar24指涉事客機2004年生產，紀錄顯示中國東方航空2004至14年使用該客機，後成為PIA機隊，客機是從通用電氣資本航空服務（GE Capital Aviation Services）租賃。有民航官員指事件或涉技術故障，但要下定論仍為時尚早。

肇事航空公司4年兩空難

巴國總理伊姆蘭汗在Twitter貼文對事件感震驚和悲痛，表示與PIA行政總裁聯絡，立即調查事件。2016年PIA亦有一架客機在開伯爾－普赫圖赫瓦省的山區墜毀，造成47人死亡。巴基斯坦為應對新冠病毒肺炎疫情封城，飛機停飛，商業航班直至日前才重啟。

（路透社/法新社/彭博社）