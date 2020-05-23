半世紀服務11總統 白宮傳奇黑人管家染疫亡

杰曼（Wilson Roosevelt Jerman）的遺屬周三證實其死訊。杰曼1929年生於北卡羅萊納州，12歲輟學打工幫補家計。1950年初，他跟數以百萬計黑人一樣到大城市尋找更好的工作和生活，隻身到首都華盛頓做侍應，後由白宮黑人僕役艾倫（Eugene Allen，2013年電影《白宮管家》原型）引薦，於1957年艾森豪威爾時代入職白宮。他最初當清潔工人、門房，因獲時任總統甘迺迪夫人積琪蓮信任而擢升為管家。他曾於1993年退休，2003年重返白宮，直至2012年在美國首位黑人總統奧巴馬任內榮休。

艾森豪威爾時代入職 奧巴馬任內榮休

杰曼是在白宮服務時間最長的員工之一，在55年間與歷任共和、民主兩黨共11個第一家庭均有深厚的主僕情誼。杰曼的孫女憶述：「他從不談論政治，也從不憑藉共和黨人或民主黨人的身分下判斷。他只會獨立看待那個人，並加以了解。」小布殊女兒詹納憶述，全賴杰曼令白宮有家的感覺。奧巴馬夫人米歇爾感謝他數十年來對第一家庭關懷備至。

對於研究美國黑人歷史及其政治角色的人士來說，杰曼是其一重要參照人物。曾著書研究美國黑人史的俄亥俄州立大學副教授米切爾（Koritha Mitchell）說，當時可供黑人任職的職位不多，杰曼跟其他黑人一樣活出尊嚴，最後為一位黑人總統服務，「他一定感到勝利滋味」。

（NBC/BBC）