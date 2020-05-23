參觀保護裝備工廠 特朗普戴口罩照曝光

先戴後除 「不會讓傳媒開心」

特朗普在參觀位於密歇根州伊普西蘭蒂市（Ypsilanti）的福特（Ford）車廠，該廠現在改為生產呼吸機、口罩和其他醫療設備，以對抗疫情。他在造訪工廠時被問及為何不戴口罩，他說：「我之前有戴口罩，我在後面（廠房）有戴，但我不想讓傳媒看到後開心。」

福特工廠內每個人都有戴口罩，以符合公司政策和州政府的防疫建議。在特朗普視察前一天，密歇根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel）已特意敦促特朗普按規定戴口罩。

福特發聲明稱，董事長福特（Bill Ford）在特朗普到埗時，也鼓勵他戴上口罩，特朗普在參觀3輛福特古董GT跑車時有戴口罩，但之後參觀其他地方時將口罩除掉。內塞爾隨後接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時稱，特朗普除口罩是對密歇根州「不尊重」，傳達了「最糟糕的信息」。

曾稱戴口罩不符世界領袖形象

民主黨眾議員施派爾（Jackie Speier）事後在Twitter公開照片，顯示特朗普在參觀期間，於鏡頭外戴上一個有總統徽號的深色口罩，是他戴口罩的樣貌首次曝光。特朗普從未在公開場合戴口罩。他曾說，不認為戴口罩符合他身為世界領袖的形象。

（綜合報道）