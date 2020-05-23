瑞典群體免疫不似預期 死亡率遠高北歐鄰國

【明報專訊】瑞典政府公布最新研究，顯示截至上月底，首都斯德哥爾摩居民僅得7.3%擁有新型冠狀病毒抗體，反映建立群體免疫力的效果成疑。衛生部門官員承認數字較預期低。專家則炮轟藉感染建立群體免疫做法危險且不切實際，而數據亦顯示瑞典的人均死亡數字遠高於其他採取嚴格防疫措施的北歐國家。
斯德哥爾摩居民僅7.3%有抗體
瑞典公共衛生部門早前在當地9個區域每周收集約1200個樣本進行抗體測試。當局曾預期，斯德哥爾摩到5月會有約三分一居民擁有抗體，到6月中免疫率將達40%至60%。不過，當局周三（20日）公布，截至4月底，當地僅7.3%居民擁有抗體。國家流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）承認，數字「較預期略低」，但因抗體需數星期建立，認為數字只反映數星期前的情况，與疫情模型「相去不遠」。
專家轟危險且不實際
協助建立疫情預測模型的數理統計學教授布里頓（Tom Britton）則稱，研究結果出人意料，代表模型計算錯得離譜，又或是受感染的人比產生抗體的人更多。瑞典烏普薩拉大學傳染醫學教授奧爾森（Bjorn Olsen）批評，試圖建立群體免疫是「危險且不切實際的防疫方法」，對人口佔全國近半的長者更是災難。
瑞典至今僅要求國民自律保持社交距離，商戶如常營業，學校大致上如常運作，其佛系抗疫模式深受主張盡快解封的美國保守派追捧。當局否認以建立群體免疫為目標，但警告嚴格封城的國家因免疫人口比例較低，或易受第二波疫情衝擊。世界衛生組織（WHO）上周則指出，全球只有1%至10%人口有抗體，反對以群體免疫阻止疫情擴散。
據網站Our world in data，5月12至19日期間，瑞典每百萬人染疫死亡率為歐洲最高。整體而言，每百萬人有376人死亡，雖仍低於意大利（535）、西班牙（597）等國，但遠高於實施嚴格封城的北歐鄰國芬蘭（55）、挪威（44）與丹麥（96）。