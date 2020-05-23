瑞典群體免疫不似預期 死亡率遠高北歐鄰國

斯德哥爾摩居民僅7.3%有抗體

瑞典公共衛生部門早前在當地9個區域每周收集約1200個樣本進行抗體測試。當局曾預期，斯德哥爾摩到5月會有約三分一居民擁有抗體，到6月中免疫率將達40%至60%。不過，當局周三（20日）公布，截至4月底，當地僅7.3%居民擁有抗體。國家流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）承認，數字「較預期略低」，但因抗體需數星期建立，認為數字只反映數星期前的情况，與疫情模型「相去不遠」。

專家轟危險且不實際

協助建立疫情預測模型的數理統計學教授布里頓（Tom Britton）則稱，研究結果出人意料，代表模型計算錯得離譜，又或是受感染的人比產生抗體的人更多。瑞典烏普薩拉大學傳染醫學教授奧爾森（Bjorn Olsen）批評，試圖建立群體免疫是「危險且不切實際的防疫方法」，對人口佔全國近半的長者更是災難。

瑞典至今僅要求國民自律保持社交距離，商戶如常營業，學校大致上如常運作，其佛系抗疫模式深受主張盡快解封的美國保守派追捧。當局否認以建立群體免疫為目標，但警告嚴格封城的國家因免疫人口比例較低，或易受第二波疫情衝擊。世界衛生組織（WHO）上周則指出，全球只有1%至10%人口有抗體，反對以群體免疫阻止疫情擴散。

據網站Our world in data，5月12至19日期間，瑞典每百萬人染疫死亡率為歐洲最高。整體而言，每百萬人有376人死亡，雖仍低於意大利（535）、西班牙（597）等國，但遠高於實施嚴格封城的北歐鄰國芬蘭（55）、挪威（44）與丹麥（96）。

（綜合報道）

（抗疫新階段）