英千萬人測抗體 將推免疫證書 憑證可進行「高危」活動 專家警告風險大

英國衛生大臣夏國賢周四（21日）在每周簡報會上介紹抗體測試計劃，形容是「重要里程碑」，宣布將由下星期起分階段推出「免疫證書」。他表示，政府已向瑞士羅氏藥廠及美國雅培購入1000萬份抗體測試裝備。他表示將發展一個認證系統，「確保有抗體的人能夠知道可以安全做什麼」。針對英國病毒檢測屢被批評不足，夏國賢亦表示，將推出新的病毒檢測，需時20分鐘就可知結果。

醫護安老院員工優先測試

抗體測試是透過血液檢測體內是否有感染過新型冠狀病毒後免疫系統出現的抗體。夏國賢表示，下周首階段將向醫務人員、安老院員工、病人優先推出抗體測試；稍後可能擴展至教師、運輸工具司機、懲教職員等工種。衛生部希望，每周可做4萬個抗體測試，倘見效或擴大至全民實施。英國傳媒報道，英國國民保健服務（NHS）將會推出具容貌識別能力的手機應用程式，讓有關人士能便捷應用附有個人證件相的「免疫證書」，通過手機拍攝功能，核實是否「免疫證書」持有人。

衛生大臣：非指有抗體等於免疫

英國政府一項研究推斷，倫敦有17％、全國有5％人口因感染過新冠病毒而具備抗體。夏國賢稱，廣泛進行抗體檢測，有助英國政府了解社會已有相當的病毒傳播和免疫程度，從而解除控疫封鎖規限。

首相約翰遜曾表示，抗體測試是抗疫的「改變形勢關鍵」。其發言人本月初已表示，可以基於免疫力發出某種認證。不過，夏國賢周四強調，政府的立場不是指抗體檢測呈陽性者就具冠狀病毒免疫力。政府網頁新聞稿亦表示，測出抗體者仍須貫徹社交距離與採用個人防護裝備措施。

專家質疑試劑準確 憂有抗體仍可播毒

NHS聯盟總裁迪克森（Niall Dickson）歡迎當局為醫護人員提供抗體測試，指雖然不知道有抗體能否免疫，但可助了解病毒如何傳播，形容可能會扭轉形勢。

對於具有抗體是否等於具有免疫力或不會傳播病毒，不少專家都有質疑，包括抗體能維持多久。目前，科學界對新冠病毒所知有限，有抗體是否可長時間免疫仍然是未知數，抗體測試劑的準確性也受質疑。（見另表）

下月入境須自我隔離14天

除了英國，愛沙尼亞已為安全解封重啟經濟活動，並率先進行數碼免疫護照測試，讓第三者如僱主，通過QR碼確認某些人士的「免疫狀態」。

英國昨亦宣布下月初開始所有國際旅客，包括英國公民入境後須自我隔離14天，違者可罰款1000鎊（約9440港元）。另外，《金融時報》報道，英國政府計劃在未來兩星期內宣布推出一項全國研究計劃，在各地污水渠設置新冠病毒檢測點，作為預警機制。

（路透社/英國廣播公司/金融時報）

（抗疫新階段）