特朗普轟郵寄投票 威脅扣兩州聯邦資金

稱造成假選票 斥州務卿「流氓」

在無任何證據下，特朗普形容兩州的方案「非法」，稱密歇根的「流氓」州務卿正計劃電郵選票給全部選民——其實該州計劃全部選民寄送郵寄投票的申請表格，而非直接發放選票。他指密歇根州若一意孤行從事「選舉詐騙」，將「要求扣起對密歇根州的聯邦資金」。密歇根州是大選關鍵游離州。

特朗普其後修正說法，又稱毋須扣起聯邦撥款，但並未撤回選舉詐騙的指控。其競選團隊發言人堅稱，密歇根州務卿沒有法律權力向所有選民發送郵寄投票申請。特朗普其後再聲稱，郵寄投票會導致「造假」和「數以千計的假選票」，但未提出證據。

數學模型推算特朗普大敗

民主黨人和促進投票權利的人士隨即炮轟特朗普，指摘他蓄意在美國選舉播下不信任的種子，且刻意針對民主黨控制的州份或游離州。

有分析認為特朗普攻擊選舉可信度或是出於擔心疫情影響其選情。經濟預測機構Oxford Economics以數學模型推算，指特朗普或會在今年11月大選慘敗，估計他只能取得35%普選票，而有7個游離州倒向民主黨人。該機構去年建立這模型，號稱按其算式分析1980年以來的9次大選，有7次準確命中選舉人票分佈。但有經濟分析師提醒，傳統數學模型或在正常情况下有用，「但如今我們並非處於正常情况」。

（華盛頓郵報/CNN）