疫下與記者聚賭 東京檢察長辭職

《週刊文春》周三報道，黑川疑於本月兩度到一名《產經新聞》記者家中打麻將，其間涉及賭博，同場有另一名《產經新聞》記者及一名前《朝日新聞》記者。因應新冠疫情擴散，政府早於4月7日率先對東京都等7個地區頒布緊急事態宣言，呼籲民眾避免不必要外出。

森雅子昨早上表示，法務省得知有關情報後已立即展開調查，稱若報道屬實將是嚴重事態，「打麻將賭錢或構成賭博罪，而且在緊急事態宣言避免外出的措施下這樣做的話，將對不起全體國民」。她傍晚與安倍會面後宣布，黑川已承認打麻將賭錢並提出請辭，法務省將對他作出訓誡處分。有前員工涉事的《朝日新聞》昨晚稱，該員工過去3年每月會跟黑川等人打麻將2至3次，通常一局涉及每人數千至2萬日圓（約1440港元）。

安倍心腹 獲延遲退休惹爭議

現年63歲的黑川去年1月就任東京高檢檢察長，被視為檢察部門二把手。他作為法務官僚的表現獲好評，但一直被批與政界關係過密。他今年2月年屆法定退休年齡，惟內閣會議1月通過將其退休時間延至8月。因應人口老化問題，安倍政府提出修訂《國家公務員法》，2022年起將公務員退休年齡從60歲提高至65歲，《檢察廳法》修正案是其中一部分，把檢察官退休年齡從63歲提高至65歲，惟最大爭議在於修正案的特例規定，內閣判斷有必要的話，檢察總長及檢察長等高層最長可留任3年。

在野黨批評延後黑川的退休年齡是安倍政府的違法操作。有輿論亦質疑，修正案的特例令內閣有權操控檢察廳高層人事，損害檢察部門的政治中立。隨着眾議院內閣委員會上周三審議修正案，不少演員及歌手等知名人士都在Twitter明言反對，在日本非常罕見。前檢察總長松尾邦弘等人上周五亦向法務省提交意見書，反對「政治權力介入檢察人事」。政府及執政黨周一宣布暫緩修正案。

（NHK/朝日新聞/共同社）