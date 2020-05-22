蘋果Google助開發追蹤App 私隱效用難兩全

學者：六成人用足可阻止疫情

追蹤接觸史被視為解封關鍵，英國、澳洲、新加坡都正使用追蹤程式。有政府認為以應用程式為基礎的抗疫措施，例如用GPS追蹤用戶位置，找出傳播病毒熱點並通知民眾，會較一般的推送通知更有效。牛津大學學者弗雷澤（Christophe Fraser）模擬推算，指若六成人口使用追蹤程式或能阻止疫情，使用者若未達六成，亦可減少確診和死亡個案。

Google和蘋果的追蹤技術依靠不同裝置的藍牙連接，記錄與他人接觸最少5分鐘的用戶。他們指多國及美國一些州份都尋求使用其技術，但據其規定當局不可要求用戶提供電話號碼，他們亦禁止政府利用其技術，收集GPS數據和要求用戶輸入個人資料。一旦用戶曾接觸確診者，程式會通知用戶，但不會跟衛生部門分享或透露地點。

美國疾控中心（CDC）前主任弗里登（Tom Frieden）便質疑程式的可行性，及在「充分尊重私隱下」的能力。包括蘋果與Google所在的加州，以及一些美國其他地方，都認為限制令程式變得無用。加州負責追蹤接觸者的流行病學家已決定無視兩間企業的方案，認為最有效的追蹤措施是訓練數千人做這工作。

（路透社/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）