拉美佔全球新確診1/3 秘魯醫護：醫院如墓地

秘魯的確診個案周三突破10萬宗，是拉美第二多病例的國家，僅排在巴西之後，超過3000人死亡。雖然秘魯已實施封城令9周，但自4月30日以來，確診及死亡人數均急增兩倍，大多數病例集中在首都利馬和港口城市卡亞俄（Callao）。當地醫療系統不堪重負，公立醫院面臨物資嚴重短缺。在利馬工作的護士阿馬斯（Miguel Armas）形容：「（醫院）內都是遺體，就像墓地一樣，患者在椅子或輪椅上逝世。」

巴西准用瘧疾藥醫輕症

拉美新增的病例大多來自巴西，當地衛生部周三公布，過去一日再有888人死亡，死亡人數逾1.8萬；新增近2萬宗確診個案，令總數增至逾29萬宗，是全球第三多病例的國家。當局周三公布新指引，批准醫生處方抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）或氯喹（cloroquine）予輕症患者，惟世衛曾表明現階段未有證據顯示這兩種藥物能治療新冠病毒肺炎。美國總統特朗普日前亦表示正持續服用羥氯喹，但美國食品及藥物管理局（FDA）曾警告，該藥物有可能引致心律不正等副作用。巴西衛生監管局（ANVISA）前主管內圖（Gonzalo Vecina Neto）狠批新措施「野蠻」，又指有關藥物或有危險副作用。

英國有兩個城市周四展開羥氯喹的試驗，對象為照顧新冠病毒肺炎患者的醫護，以探討該藥物預防感染的成效，為一項針對羥氯喹及氯喹的全球研究一部分。

（路透社/法新社/BBC）

（抗疫新階段）