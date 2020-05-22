聯國：人類發展面臨30年來首倒退

料六成學童無法上網錯過教育

UNDP每年都會公布HDI，署長施泰納（Achim Steiner）不諱言，世界過去30年經歷許多危機，但即使在2007年至2009年的全球金融危機，HDI依然是正數，反映人類發展持續，不過新冠疫情同時衝擊衛生、教育和收入方面，「或會改變這趨勢」。

報告指出，人類發展在基本範疇的倒退會出現於大部分國家，不論貧富，但發展中國家預計出現的倒退會遠較富裕國家嚴重，主因是較無力應對疫情造成的社會和經濟後果。

考慮壽命教育生活水平 倒退不論貧富

HDI的統計主要考驗三大因素：壽命（出生時預期壽命）、教育指數（平均受教育年限和預期受教育年限）和生活水平（經購買力平價調整的人均本地居民總收入，即GNI per capita, PPP）。UNDP報告這次調整了教育指數的計算方式，以反映學校關閉及抗疫措施的影響，尤其是學生能否親身或網上參與教學活動。報告同時更新了國際貨幣基金組織（IMF）按疫情調整的最新GNI預測，另外按刊登於《刺血針》的疫後嬰兒死亡率研究，反映預期壽命跟去年相若。

UNDP尤其重視學校關門的問題，其預測的「實際無上學率」（反映適齡小學生無法上網）顯示，六成孩子無法接受教育，是1980年代以來首見的嚴重情况，間接促成HDI推算會跌至負數。

（聯合國開發計劃署網站/CNN）

（抗疫新階段）