確診破500萬 世衛警告疫情遠未完 美新增未放緩 CDC主任憂追蹤乏力引爆第二波

世衛總幹事譚德塞周三在記者會上稱，過去24小時內接獲通報10.6萬宗新增個案，為疫情爆發以來最多單日新增個案，警告全球在疫情中「仍有漫長路途」。

CDC主任：醫療積弊數十年 美抗疫被動

正逐步解封的美國未來疫情走向尤受關注。CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）向《金融時報》承認，美國在疫情中處於被動，但認為責任在於國家公共衛生能力長期缺失，「這種簡單的呼吸道病毒致病源真的擊潰了美國，而這不是特定某人的錯。這個國家數十年來一直未有準備好應付疫情」。

雷德菲爾德將美國疫情中死亡率較高歸咎於兩個因素，包括公共衛生機構缺乏資金，加上大量國民有潛在健康問題，包括肥胖、糖尿病等。談及疫情發展，他指出，目前踏入秋冬季的南半球疫情頻傳，說明疫情會像流感般南移的推測即將成真，當南半球疫情結束，相信病毒會再次在北方冒起。

籲續保持距離 與特朗普分歧浮面

他亦表示，不反對部分州份較CDC指引早解封，但強調希望國民盡可能繼續保持社交距離。這番警告與美國總統特朗普屢指疫情最嚴重的時刻已過去的說法大相逕庭，亦突顯白宮與CDC 關係緊張。此前白宮曾指摘CDC在疫情爆發初期處理不當，包括檢測工具短缺等問題，導致病毒蔓延。

雷德菲爾德直言，不能保證美國今冬不會重回封鎖狀態，但目前公共衛生人員正致力運用現有的時間，盡可能作好充分準備，美國未來數月間需要加強迅速追蹤病毒傳播的能力，否則一旦進入季節性流感季，醫療系統百上加斤，恐再次出現公共衛生危機。

紐約組追蹤團隊 專家：無執法權難奏效

成功追蹤確診者被視為韓國及德國得以控制疫情的關鍵。美國約翰霍普金斯衛生安全中心此前估計，美國需要徵集並培訓最少10萬名人員，協助鎖定患者及其密切接觸者，以便執行隔離等防疫措施。目前希望解封的紐約正召集追蹤團隊，若成事將會是全美最大型的追蹤計劃。紐約州目前正招募6,400至1.7萬人，紐約市亦招募5000人。但專家指，要在人口860萬的紐約市展開追蹤面對不少挑戰。CDC前主任弗里登（Tom Frieden）向《衛報》稱，紐約疫情規模大，加上人口流動、人口密度高、對公共交通的依賴等都令追蹤不容易。他也指出，追蹤者需要了解如何保密患者資料，也要懂得醫療術語，明白感染的基本原則及病徵等，也講求人際溝通技巧及文化敏感度。專家亦指出，就算追蹤到密切接觸者，但若缺乏法律權力，對方不肯合作亦沒有效用。

英追蹤者：支援少 受訓後仍不知職責

英國目前亦希望加強追蹤疫情，已訓練數千疫情追蹤者，但有參與人士向《衛報》透露，他們所獲支援不足，受訓後對自己職責仍茫無頭緒。

（BBC/金融時報/衛報）

（抗疫新階段）