關鍵升空前一周 NASA主管離職惹揣測

美媒：採購違規

洛韋羅（Doug Loverro，圖）去年10月才就職，主要職責是按政府提出的進程，督導NASA於2024年讓人類登陸月球的計劃。NASA於本月27日將與SpaceX太空公司合作，運送兩名美國太空人本肯（Bob Behnken）和赫爾利（Doug Hurley）上國際太空站，是自2011年美國穿梭機計劃停止以來首次有太空人在本土升空，被視為美國太空任務新一頁。

路透社周二取得NASA發給員工的備忘錄，指負責此計劃的洛韋羅已在周一離職，並沒交代詳情，並稱其副手鮑爾索克斯（Ken Bowersox）會暫代其職。路透社另外取得一封洛韋羅寫給同事的電子郵件，他說離開工作崗位是「因為個人的行動」，並提到他為達成2024年登月目標冒上「許多風險」，但並未多作解釋。洛韋羅在郵件中寫道：「顯然，我在那個選擇上犯了錯，為此我必須獨自承擔後果。」

雖然NASA官方稱洛韋羅是辭職，但美國新聞網站Politico引述兩名消息人士指他是被NASA署長布里登斯廷逼走。他回應Politico查詢時，則強調不是因為跟布里登斯廷有分歧，或與下周發射任務安全隱患有關。在《華郵》訪問中，洛韋羅表示辭職與快速推進派人重返月球的「阿耳忒彌斯計劃」有關，但沒有多作解釋。

（衛報/華盛頓郵報/Politico）