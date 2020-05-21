滑石爽身粉被指致癌 強生捱告美加停售

強生消費者健康部門的北美區主席威德默（Kathleen Widmer）指摘有律師宣傳招攬客戶提控，亦誤導了消費者以為該產品真的有問題，令爽身粉銷量下跌。她表示：「爽身粉會繼續在其地仍然有高需求、顧客沒被誤導的訴訟宣傳所混淆的地區售賣。」該款嬰兒爽身粉只佔強生美國消費健康業務的0.5%，強生稱未來數月會逐漸減少銷售，而零售商會繼續銷售現有存貨；美加地區會繼續銷售粟米澱粉所製的爽身粉。

稱不實資訊影響銷量大跌

強生正面對近1.94萬宗有關滑石粉製爽身粉被指受石棉污染而可致癌的訴訟，在2019年美國當局介入調查有關指控並向公司發出傳票。強生早前已輸掉數場官司，包括2018年被裁定要向22名指控使用產品後患癌的女士賠償47億美元（約366.6億港元）。

強生的聲明表示已對該判決提出上訴，有信心產品安全，又強調其他所有通過完整上訴程序的裁決都已被推翻。

面對逾萬訴訟 強調安全

路透社在2018年曾報道，強生數十年來都知道其滑石粉內含有石棉，其嬰兒爽身粉的安全性隨後面對嚴格審查。路透社依據強生的公司內部紀錄、審訊證辭和其他證據，指最少自1970年代起直至2000年代初，強生的滑石粉和爽身粉製成品有時會檢測到小量石棉。美國監管機構曾表示在爽身粉裏發現有石棉的痕迹，但強生去年引述新檢測指產品內並沒有石棉的證據。強生在周二的聲明中重申，全球醫療專家數十年來所做的科學研究都證明其產品安全，強生會繼續就產品的安全性和對產品及公司的無根據指控在法庭上辯護。

（法新社/路透社/金融時報/BBC）