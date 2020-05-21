4月初全球碳排減17% 歷來最大跌幅

中國碳排量跌最多 其次美歐印度

由歐美和澳洲科學家團隊所做的報告周二刊於《自然氣候變化》（Nature Climate Change）期刊，他們利用來自69個國家、美國50個州和中國30個省、自治區和直轄市的經濟活動、能源與工業生產、交通等數據推算全球CO2排放量，這些國家和地區佔全球碳排放量97％。報告顯示，4月初各國實施最嚴格封城時，全球每日CO2排放量較去年同期減少17%，即每天少約1700萬噸，其中航空業排放量減少60%、地面交通減約36%，能源生產和工業佔總排放下降總量約86%。在4月，中國碳排放量下跌最多，其次為美國、歐洲和印度。

報告指出，若全球部分限制措施持續至年底，今年全球CO2排放量可減少約7%；若在6月中回復疫前的交通和經濟活動，則全年排放量減少約4%，但仍會為二戰以來最大降幅。但領導今次研究的英國東英吉利亞大學氣候變化與政策教授勒克瑞（Corinne Le Quere）憂慮，一旦全面重啟經濟，人們會自然希望駕車上班，這會令碳排放量反彈，甚至較疫前更嚴重。

專家憂復市後排放反超前

聯合國去年報告指出，未來10年全球碳排放量每年須持續減少7.6%，才能達到《巴黎協議》中控制升溫幅度在1.5℃以下的目標，防止氣候變化造成的災難極端天氣事件。勒克瑞稱，「我們需要（對經濟和工業）作結構調整。若我們藉此機會改革，目標有可能實現」。

（衛報/BBC）

（抗疫新階段）