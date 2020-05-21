澳大學閉門聆訊撐港反修例學生

涉事學生轟「袋鼠法庭」

20歲的帕夫洛去年7月跟香港留學生在布里斯班校園發起集會，聲援反修例運動，其間受到在場中國人肢體和言語攻擊，惹起不少爭議。事件甚至把中國駐布里斯班總領事徐傑也捲入，身兼昆大客座教授的徐傑讚揚施襲者「自發的愛國行為」，坎培拉警告他身為外國外交官不得壓制澳洲言論自由。帕夫洛又控告徐傑說法危及其人身安全。

帕夫洛此後成為昆大炮轟中國及其影響力的風頭躉，去年10月當選教務會學生代表，繼續聲援香港及維吾爾人，又推動關閉校內由北京資助的孔子學院，但昆大去年12月仍跟孔子學院續約5年。如今他被校方指控違反大學政策、騷擾職員及學生和破壞大學聲譽，外界質疑損害言論自由，有過萬人聯署聲援，連政界都表達關注。但校方否認受中方政治壓力。

校方指毁校譽

《華爾街日報》指審視過校方指控帕夫洛的186頁機密文件，發現指控包括帕夫洛3月中旬在校內孔子學院外身穿危險物質防護服，再在fb貼出相片，揶揄孔子學院為「生化危害風險」；帕夫洛又強烈批評中國對待維吾爾人的方式，校方指收到教職員對帕夫洛活動的投訴，質疑其做法及網上行為「或合理地被視為歧視、騷擾和欺凌」。《衛報》4月報道時亦稱，看過校方指控內容後，未看到有可顯示帕夫洛違法之指控。

帕夫洛主動離場後，閉門紀律聆訊繼續進行，或以缺席聆訊方式踢帕夫洛出校，但暫時未知最終結果。帕夫洛質疑校方未有遵守「程序公正的普遍標準」，諷刺校方「從他們的北京主子身上獲益良多」，自己絕不會尊重「這個袋鼠法庭」。

（華爾街日報/澳洲廣播公司/衛報/SBS）

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