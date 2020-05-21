疫情打亂海外收生 英學界恐失百億收入

華生對英政府抗疫能力乏信心

英國是繼美國後最多海外大學生的國家，人數接近50萬，佔整體學生人數兩成，以現時英國大學的海外學生每年平均學費要6000鎊（約5.7萬港元）計，一年為英國學術界帶來30億鎊（約285億港元）收入，還未計食宿等開支對英國整體的外匯收入。隨着疫情發展，不少留學生返回祖國，何時能返回英國都是未知數。在海外生當中，中國留學生佔最多，而英國近期傳出針對華人學生的歧視或襲擊個案，令學界擔心中國學生留學英國意欲可能因此大減。

曼徹斯特大學華裔研究員黄寅軒說，雖然針對華人的種族歧視行為仍算少數，但在社交媒體放大下，或影響來年英國大學收取大陸學生。他認為，更大的問題是民眾普遍對英國政府沒有信心，很多學生都認為英國政府在應對疫情危機上頗為無能，認為英政府無力防止第二波疫情爆發。倫敦大學國王學院中國博士生易無雙（譯音）說，當她2月從中國返英時，都明顯覺得英國在應對疫情上漫不經心，「在中國踏上飛機前，我要接受3、4次體溫檢測，但降落英國後，沒人為我量體溫，沒有人在意。」她說，其父母得知英國都沒有人戴口罩，這讓他們感到很憂慮。

英國學術組織Universities UK警告，如果海外生放棄到英國深造，對很多大學都是災難性的，指有最少13家大學的三分之一收入都依靠海外生，部分大學可能要合併，甚至面臨倒閉危機。牛津和劍橋大學擁有大量儲備，因此毋懼今次危機，但兩校有四成學生來自海外，因此今次疫情仍會令校方財政備受打擊。

（綜合報道）

（抗疫新階段）