劍橋網上教學至下年 英大學首例 質素難保證「校園體驗」成空 組織籲學府減學費

或維持面對面導修課小型教學組

在疫情席捲下，英國各大學府3月已關閉校園，並改為網上授課。曼徹斯特大學本周初率先宣布新學年第一學期維持網上授課，但劍橋大學周二再進一步，將網上授課擴展到全個學年，是英國首例。校方的聲明寫道：「鑑於保持社交距離很可能有需要繼續執行，大學決定下學年內不會有面對面的講課（lecture）。講課會繼續網上進行，但可能會有小型教學組要親身參與，前提是符合社交距離的要求……倘若官方抗疫建議有變，將再重新評估。」有部分大學將會如期開學，但會加強措施提高學生回校信心（見表）。

從校方角度看，即使全部改成網上教學，大學理論上仍可收足全額學費，但這決定勢將影響學生的學習生活。政府主責監管高等教育的學生事務辦公室警告，如果課程只有網上授課，或會令「校園體驗」的承諾變成誤導。該部門指英格蘭的大學必須向申請報讀的學生「絕對清晰」地事先告知授課形式。專門協助國際學生的組織Studee全球通訊副主席雷蒂（Laura Rettie）形容，劍橋率先確認全學年放棄面授教學的決定「勇敢」，勢為其他大學所仿效，但她也呼籲各大院校考慮調低學費，以對學生稍作補償。

專家料大學需億元建課程平台

更大的問題是，各間大學未必為網上教學準備好，連劍橋也不例外。愛丁堡大學前校長奧謝（Tim O'Shea）直言，全英國只有約20間大學可順利在9月新學年開始前準備好提供高質素的網上課程，在由全英24間頂尖研究學府組成的羅素集團中，不少也不在此列，包括劍橋和牛津。專門研究電腦教學的奧謝直言，大部分大學需要最少1000萬鎊（約9500萬港元）開支，以在不同學系建立合共5至6個新的網上學位課程，以整個業界計，將耗資10億鎊（約95億港元）。

這勢進一步增加大學所面對的財政壓力。根據大學與學院工會（UCU）的預測，倘若疫情持續，淨計學費收入，業界明年已可能會虧損約25億鎊（約237億港元）。利茲大學數碼教育院長莫里斯（Neil Morris）警告，排名較低的英國院校勢難以吸引伙伴協助製作網上課程，「那些企業只會跑去最頂尖的大學，因為他們希望使用大學的品牌去吸引高學費學生，以產生更多金錢」。

（BBC/劍立獨立報/衛報）

（抗疫新階段）