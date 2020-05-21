劍橋網上教學至下年 英大學首例 質素難保證「校園體驗」成空 組織籲學府減學費

【明報專訊】英國劍橋大學周二宣布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情所需的保持社交距離措施預計會維持一段時間，業已推行的網上教學會最少維持到下個學年（即2020至2021年）結束，是英國首家大學採取如此激進的方案。校方表示，儘管講課將不會以面授形式進行，但情况許可的話，部分導修課或小型教學組會維持面對面進行，並會隨時檢討做法。分析相信，以劍橋在英國教育界的地位，將起帶頭作用，但有專家指出，全英國只有約20間大學完全準備好提供高質素網上教學，而這並不包括劍橋和牛津大學等頂級學府。
或維持面對面導修課小型教學組
在疫情席捲下，英國各大學府3月已關閉校園，並改為網上授課。曼徹斯特大學本周初率先宣布新學年第一學期維持網上授課，但劍橋大學周二再進一步，將網上授課擴展到全個學年，是英國首例。校方的聲明寫道：「鑑於保持社交距離很可能有需要繼續執行，大學決定下學年內不會有面對面的講課（lecture）。講課會繼續網上進行，但可能會有小型教學組要親身參與，前提是符合社交距離的要求……倘若官方抗疫建議有變，將再重新評估。」有部分大學將會如期開學，但會加強措施提高學生回校信心（見表）。
從校方角度看，即使全部改成網上教學，大學理論上仍可收足全額學費，但這決定勢將影響學生的學習生活。政府主責監管高等教育的學生事務辦公室警告，如果課程只有網上授課，或會令「校園體驗」的承諾變成誤導。該部門指英格蘭的大學必須向申請報讀的學生「絕對清晰」地事先告知授課形式。專門協助國際學生的組織Studee全球通訊副主席雷蒂（Laura Rettie）形容，劍橋率先確認全學年放棄面授教學的決定「勇敢」，勢為其他大學所仿效，但她也呼籲各大院校考慮調低學費，以對學生稍作補償。
專家料大學需億元建課程平台
更大的問題是，各間大學未必為網上教學準備好，連劍橋也不例外。愛丁堡大學前校長奧謝（Tim O'Shea）直言，全英國只有約20間大學可順利在9月新學年開始前準備好提供高質素的網上課程，在由全英24間頂尖研究學府組成的羅素集團中，不少也不在此列，包括劍橋和牛津。專門研究電腦教學的奧謝直言，大部分大學需要最少1000萬鎊（約9500萬港元）開支，以在不同學系建立合共5至6個新的網上學位課程，以整個業界計，將耗資10億鎊（約95億港元）。
這勢進一步增加大學所面對的財政壓力。根據大學與學院工會（UCU）的預測，倘若疫情持續，淨計學費收入，業界明年已可能會虧損約25億鎊（約237億港元）。利茲大學數碼教育院長莫里斯（Neil Morris）警告，排名較低的英國院校勢難以吸引伙伴協助製作網上課程，「那些企業只會跑去最頂尖的大學，因為他們希望使用大學的品牌去吸引高學費學生，以產生更多金錢」。