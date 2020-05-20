40年數據證暖化令風暴變強

增強至大型颶風機率每10年增8%

威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin in Madison）與美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）合作，分析接近40年來全球各地風暴的衛星數據，發現風暴的平均強度反覆加強。大西洋的強烈風暴稱為颶風，相當於西太平洋的颱風，颶風細分為5級，愈高風力愈強，第3級或以上的颶風被稱為「大型颶風」（major hurricane），它們的平均中心風力為176公里或以上，相當於西太的「強颱風」級別。研究報告作者科辛（ Jim Kossin）表示，數據顯示各地風暴達到大型颶風級別的機會，每10年增加約8%。研究顯示，全球暖化令熱帶風暴生成的地區表面海水溫度提升，加上大氣環境轉變，都令風暴更易達到高強度。

科辛指出，差不多所有造成破壞和人命傷亡的風暴都是由「大型颶風」造成，出現「大型颶風」的機會增加，意味着造成人命和財產損失的風險都相應增加。

專家指出，以往有多項研究顯示，全球海洋變暖令出現猛烈風暴的機會增加，但數據比較往往不夠久遠，難以確定這是人為造成的全球暖化所致，還是可以橫跨十年八載的氣候周期所促成。今次研究將風暴數據歷史再推前11年，令氣候暖化與風暴強度的關係更加清晰。沒有參與研究的科羅拉多州立大學颶風研究員克洛茨巴赫（Phil Klotzbach）說，以往的類似研究只分析25年來的數據，最新研究分析近40年的數據，可以將一些大氣波動不確定性排除。

（CNN）