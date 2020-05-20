達吉斯坦疫情「災難級」 驚動普京介入

達吉斯坦人口290萬，主要為貧窮穆斯林。不少當地醫護人員投訴缺乏防護裝備，有人因接觸受感染者而染病。救護車醫護馬戈梅杜娃（Sakinat Magomedova）說，4月間要送院的肺炎患者多到他們沒有時間消毒就要再次出動；她4月底曾確診肺炎，但當地沒有檢測裝備，因此不知道是否確診新冠病毒。一些醫生告訴法新社，他們要處理大量病人，可是缺乏醫療物資，使人感覺被遺棄。地方官員和宗教領袖近日分別透過社交網絡求援，稱當地新冠疫情是「災難」，形勢緊急，懇請克里姆林宮援手。

缺防護裝備 醫生稱感覺被遺棄

截至周二，俄羅斯通報299,941宗確診、2,837死，達吉斯坦是俄國第五高的確診地區，衛生部長稱當地有7,000宗懷疑個案，3,460人確診、29人死亡。可是達吉斯坦衛生部長上周末稱，今年以來已有657人死於肺炎，包括40名醫護。當地伊斯蘭教士阿卜杜拉耶夫說，很多受感染者死在家裏，按習俗土葬，偏遠村落許多新冠病毒死亡個案無人點算和匯報。

（路透社/法新社/彭博社）

（抗疫新階段）