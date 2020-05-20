特朗普服瘧疾藥防疫 稱利多於弊 無視嚴重副作用風險 被指政治宣傳操作

【明報專訊】美國總統特朗普無視醫學界的警告，周一（18日）表示自己正持續服用他一直吹噓可以醫治或預防新型冠狀病毒肺炎的抗瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）。美國食品及藥物管理局（FDA）上月曾警告不應使用羥氯喹作預防或對抗新冠病毒，因它有導致心律不正等嚴重副作用。《華盛頓郵報》認為，特朗普此舉旨在營造疫情下的樂觀願景。
特朗普周一在白宮主動向記者表示，他10天前開始服用羥氯喹（羥：粵音「強」）及鋅補充劑，每日一片，「我已服藥約一個半星期，我仍然健在」。他服用此藥的時間，正值白宮兩名職員確診感染新冠病毒。被問及為何要服用，他說：「因為我覺得這藥很好，我聽過很多（關於羥氯喹的）好消息。你會驚訝原來很多人都在服用它……許多前線人員都在服用。」他說，是自己告訴白宮醫生想服用，並不擔心羥氯喹會傷害身體，強調羥氯喹已面世40年，獲准用於治療瘧疾、類風濕性關節炎和狼瘡。至於有何證據證明羥氯喹有效，特朗普稱自己收到很多關於該藥療效的正面評價，「這就是證據」，稱他唯一聽過的負面消息，是有關一項退伍軍人醫院患者的研究，稱該報告「非常不科學」，是「非特朗普粉絲」所做。
白宮其後公布一封特朗普醫生康利（Sean Conley）的備忘，當中康利稱他與特朗普就使用羥氯喹的正反論據討論過許多次，「我們得出的結論是，這個治療潛在益處勝過相對的風險」。
美研究稱服用者死亡率更高
特朗普此前一直吹捧羥氯喹可治療新冠病毒肺炎，但多項研究顯示沒有作用，甚至有反效果。弗吉尼亞大學上月發表一份美國退伍軍人事務醫院368名男病人的醫療分析報告，顯示無論單是服用羥氯喹或是結合抗生素阿奇霉素（azithromycin）使用的新冠病毒患者，死亡率均較沒有服用者還高。FDA上月24日亦發出安全警告，稱收到報告指羥氯喹可引致嚴重副作用，其中當用於預防或治療新冠病毒肺炎時會出現「潛在危及性命的心律問題」，指羥氯喹只應在醫院醫生密切監督或臨牀試驗中使用。
佩洛西關注「病態癡肥」七旬翁
眾議院議長佩洛西表示，希望身為總統的特朗普不要服用未經科學家批准的藥物，特別是他已73歲高齡及「病態癡肥」。霍士新聞主播卡武托（Neil Cavuto）也警告觀眾勿跟隨特朗普吃該藥，「這會殺了你」。特朗普上月提出人類可以注入清潔劑後，全國多處發生的攝取清潔劑入體內的個案隨即大增。
特朗普今次堅持服用安全成疑的藥物，再度反映他漠視專家的意見，《華盛頓郵報》更質疑他希望透過強調羥氯喹有效及安全，貶損美國生物醫學高級研究與開發局（BARDA）前局長布賴特（Rick Bright），後者上周向國會表示，自己在力拒特朗普政府要求廣泛使用包括羥氯喹等「潛在有害藥物」後被撤職。
分析質疑轉移視線手段
《華郵》指出，縱使特朗普在負責生產羥氯喹的法國藥廠賽諾菲（Sanofi）上有個人財務利益，但涉及利潤微不足道，相信特朗普以身試藥的最合理解釋是政治宣傳，藉推廣該藥予人疫情大流行下的樂觀願景。
英國廣播公司（BBC）記者澤克（Anthony Zurcher）指出，特朗普熟知怎樣製造輿論，無論特朗普試藥是為了轉移他被批評抗疫不力的注意力，還是只是仍在死撐他之前對羥氯喹的無知推崇，都成功再次令他成為話題中心，而他無疑對此非常滿意。
（華盛頓郵報/衛報/BBC）
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