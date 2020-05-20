特朗普服瘧疾藥防疫 稱利多於弊 無視嚴重副作用風險 被指政治宣傳操作

特朗普周一在白宮主動向記者表示，他10天前開始服用羥氯喹（羥：粵音「強」）及鋅補充劑，每日一片，「我已服藥約一個半星期，我仍然健在」。他服用此藥的時間，正值白宮兩名職員確診感染新冠病毒。被問及為何要服用，他說：「因為我覺得這藥很好，我聽過很多（關於羥氯喹的）好消息。你會驚訝原來很多人都在服用它……許多前線人員都在服用。」他說，是自己告訴白宮醫生想服用，並不擔心羥氯喹會傷害身體，強調羥氯喹已面世40年，獲准用於治療瘧疾、類風濕性關節炎和狼瘡。至於有何證據證明羥氯喹有效，特朗普稱自己收到很多關於該藥療效的正面評價，「這就是證據」，稱他唯一聽過的負面消息，是有關一項退伍軍人醫院患者的研究，稱該報告「非常不科學」，是「非特朗普粉絲」所做。

白宮其後公布一封特朗普醫生康利（Sean Conley）的備忘，當中康利稱他與特朗普就使用羥氯喹的正反論據討論過許多次，「我們得出的結論是，這個治療潛在益處勝過相對的風險」。

美研究稱服用者死亡率更高

特朗普此前一直吹捧羥氯喹可治療新冠病毒肺炎，但多項研究顯示沒有作用，甚至有反效果。弗吉尼亞大學上月發表一份美國退伍軍人事務醫院368名男病人的醫療分析報告，顯示無論單是服用羥氯喹或是結合抗生素阿奇霉素（azithromycin）使用的新冠病毒患者，死亡率均較沒有服用者還高。FDA上月24日亦發出安全警告，稱收到報告指羥氯喹可引致嚴重副作用，其中當用於預防或治療新冠病毒肺炎時會出現「潛在危及性命的心律問題」，指羥氯喹只應在醫院醫生密切監督或臨牀試驗中使用。

佩洛西關注「病態癡肥」七旬翁

眾議院議長佩洛西表示，希望身為總統的特朗普不要服用未經科學家批准的藥物，特別是他已73歲高齡及「病態癡肥」。霍士新聞主播卡武托（Neil Cavuto）也警告觀眾勿跟隨特朗普吃該藥，「這會殺了你」。特朗普上月提出人類可以注入清潔劑後，全國多處發生的攝取清潔劑入體內的個案隨即大增。

特朗普今次堅持服用安全成疑的藥物，再度反映他漠視專家的意見，《華盛頓郵報》更質疑他希望透過強調羥氯喹有效及安全，貶損美國生物醫學高級研究與開發局（BARDA）前局長布賴特（Rick Bright），後者上周向國會表示，自己在力拒特朗普政府要求廣泛使用包括羥氯喹等「潛在有害藥物」後被撤職。

分析質疑轉移視線手段

《華郵》指出，縱使特朗普在負責生產羥氯喹的法國藥廠賽諾菲（Sanofi）上有個人財務利益，但涉及利潤微不足道，相信特朗普以身試藥的最合理解釋是政治宣傳，藉推廣該藥予人疫情大流行下的樂觀願景。

英國廣播公司（BBC）記者澤克（Anthony Zurcher）指出，特朗普熟知怎樣製造輿論，無論特朗普試藥是為了轉移他被批評抗疫不力的注意力，還是只是仍在死撐他之前對羥氯喹的無知推崇，都成功再次令他成為話題中心，而他無疑對此非常滿意。

（華盛頓郵報/衛報/BBC）