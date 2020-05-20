特朗普下通牒 限世衛30天內改革

世衛通過「獨立評估」抗疫應對

特朗普在Twitter上貼出其4頁信件，控訴譚德塞和世衛如何未能在中國面前保持獨立性，間接造成疫情無法控制。信中又炮轟世衛一邊稱讚中國本土旅遊限制，卻公開反對美國封關，屬「政治花招」。

特朗普在信中提到，華府已開始跟譚德塞討論如何改革世衛，但警告「沒有時間可浪費」，敦促他推動世衛30天內作出「重大和具體」的改革，「展示面對中國時的獨立性」，否則會把凍結對世衛撥款的做法由臨時變成永久，以及重新考慮美國是否留在世衛。

他還以2003年SARS時期的世衛總幹事布倫特蘭作對比，稱後者對發出緊急旅遊警示和批評中國隱瞞疫情上並不猶豫。

中國外交部批誤導公眾「徒勞」

美國衛生部長阿扎（Alex Azar）同日在世界衛生大會發言時，也不點名批評北京瞞疫，稱「至少有一個會員國沒有盡到資訊透明的義務」，導致全世界付出重大代價。

中國外交部發言人趙立堅昨日回應特朗普致函世衛一事，批評美國領導人試圖以「似是而非的方式誤導公眾，達到污衊抹黑中方防控努力、推卸美方自身防控不力的目的」，他強調此舉「徒勞」。

另外，共同社報道，日本政府計劃在世衛大會上背後支持美國，力爭就中國是否隱瞞新冠疫情信息以及世衛是否參與其中取得驗證。

（CNN/路透社/共同社）

（抗疫新階段）