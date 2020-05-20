美企疫苗初步有效 7月展大型測試

Moderna與國立過敏與傳染病研究院（NIAID）等機構合作，於3月中展開全球首項新冠病毒疫苗臨牀測試，首階段有45名年齡介乎18至55歲的受試者。研究人員分析8人接種疫苗後的反應，發現分別接受100微克及25微克劑量的人，均產生相當於或超過康復者體內的抗體水平，其中接受較高劑量者的抗體水平較高，同時沒有人出現嚴重副作用。

這款mRNA疫苗有別於傳統疫苗，是利用實驗室內複製的病毒基因片段製成，藉此刺激人體免疫系統反應，由於不會用到病原體粒子，因此安全風險較低。惟這種抗體反應是否足以避免人體受感染依然存疑，亦未知效果持續多久。沒有參與研究的約翰霍普金斯大學健康安全中心傳染病學家阿達賈（Amesh Adalja）形容結果令人鼓舞，但提醒現有數據只涉及8名受試者，而且首階段臨牀測試「是為安全性而設，而非成效」。

食品及藥物管理局（FDA）本月初已批准該公司進入第二階段試驗，將有600人參與，7月將展開第三階段大規模試驗，屆時將涉及逾千人，若結果理想，最快可於今秋優先為醫護等群體接種。消息刺激Moderna的股價周一急升兩成，帶動美股氣氛向好。該公司其後宣布發1760萬股新股，集資約13億美元，以支援研發。剛在上周五獲委任為白宮疫苗工作小組首席科學家的斯拉維（Moncef Slaoui）為Moderna董事，他在上周辭去有關職務，但截至周一仍持有該公司逾15萬股期權。衛生部發言人回應稱，斯拉維正出售Moderna的股份，預料周二早上完成程序，並會將上周四起所獲的利潤全數捐給癌症研究。

牛津疫苗測試防肺炎未防感染

另一邊廂，早前被視為領先疫苗研發的英國牛津大學則遇挫折。研究人員在獼猴身上測試疫苗，發現雖有助預防肺炎症狀，但無法阻止獼猴感染病毒。諾丁漢大學分子病毒學教授鮑爾（Johnathan Ball）指出，牛津大學的測試顯示疫苗或有助預防嚴重疾病，「令人鼓舞」，但假設對人體效果相同，接種過疫苗的人仍可能受感染，然後在社區傳播。

（衛報/華爾街日報/路透社/CNBC）

（抗疫新階段）