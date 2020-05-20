非洲求分享疫苗專利 美拒接受 製藥大國捍衛利益 與中方承諾成對比

世衛昨通過決議案呼籲全球就任何疫苗或療法確保「透明、公正（equitable）和及時的享用機會」。美國駐日內瓦代表團昨日發表聲明，表明拒絕接受有關治療專利豁免窮國的部分，指這會「向（製造新藥或新疫苗的）創新者發放錯誤信息」。

《金融時報》引述非洲各國駐日內瓦（即世衛總部所在地）的代表稱，美國外交官致力游說他們接受在決議案淡化用詞，但他們已經拒絕提案。其中一名來自西非的大使點名提到華府盼淡化決議案中對《與貿易有關的知識產權協定》（TRIPS）和專利權的提及。

愛滋病藥前科 非洲國受害

報道形容，非洲等多國政府懼怕被富國搶先，因此盼迫使研發疫苗或療法的企業分享知識產權，以大規模和低價地生產藥物。這擔憂並非無中生有，阿姆斯特丹大學研究專利權的專家霍恩（Ellen 't Hoen）以愛滋病藥為例，指因高收入國家搶先，非洲各國花了10年時間才能取得廉宜的愛滋病藥，其間有數百萬人喪生。

2001年世貿談判達成的所謂《多哈宣言》提到，在公共衛生緊急狀態下，各國政府可駁回知識產權。但對此有意見的不止美國，《金融時報》引述初期草案文本報道，美國以外的幾個擁有強大製藥產業的國家如英國、瑞士和日本，都希望決議案中直接提到《多哈宣言》的段落移除。這些國家希望改為強調知識產權在推廣創新上的作用，並鼓勵透過捐獻或伙伴關係等自願機制，公平分配任何針對新冠病毒的疫苗或療法。

白宮稱中方旨在轉移視線

這場圍繞知識產權的爭論，是中美圍繞研發疫苗及其分配方式角力的一環。國家主席習近平顯然傾向支持發展中國家，周一在世界衛生大會視像會議開幕致辭上宣稱，中方疫苗研發完成並投入使用後，「將作為全球公共產品」。習另外承諾中方兩年內提供20億美元的國際援助，以支持受疫情影響的國家——特別是發展中國家的抗疫鬥爭以及經濟社會恢復發展。

白宮質疑中方提案旨在轉移視線，迴避愈來愈多國家要求為北京應對失誤的問責。白宮國安會發言人烏利奧特又稱，中國作為「爆發源頭」，有支付更多和貢獻更多的「特殊責任」。

歐盟草擬自願「專利分享池」

然而，歐盟在疫苗問題上似乎更接近北京。法國、意大利、德國、挪威的政府首腦跟歐盟委員會及歐洲理事會主席在月初投書《獨立報》，表明「如果我們能研發一種可由全世界生產、供應全世界的疫苗，這會是21世紀的獨特全球公共產品」，強調此屬這一世代的責任。但歐盟草擬的決議案只主張自願的「專利分享池」（patent pool），其他知名國際領袖和非政府組織則建議此舉屬強制性。

（金融時報/衛報/路透社）

（抗疫新階段）