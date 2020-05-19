金三角檢芬太尼 毒販「轉型」迹象

警方在緬甸東北部撣邦一個村莊附近檢獲的毒品中，包括超過3700公升甲基芬太尼（methylfentanyl）、1.93億顆冰毒片，這批重17.5噸的冰毒相當於過去兩年緬甸所檢獲的數量。當局亦檢獲16.3萬公升和35.5噸可用作製毒品的化學品原料，以及一批武器，拘捕逾130人。

路透：大部分原料及儀器來自中國

UNODC表示，今次搗破行動的規模前所未見，而緬甸軍警在這個持續兩個月的緝毒行動亦瓦解一個重要網絡。UNODC東南亞和太平洋地區代表道格拉斯（ Jeremy Douglas）稱，當局檢獲的甲基芬太尼原料，能夠製造取代該區一年海洛英產量的合成鴉片類藥物。緬甸禁毒機構的執法部門主管梭林（Zaw Lin）表示檢獲的甲基芬太尼來自鄰國，但拒絕透露是哪國。路透社據所檢視到的警方文件，指出大部分檢獲的毒品、原料和儀器均來自中國。

美國和加拿大過去5年有超過13萬人服食過量芬太尼死亡，雖然這種濫用情况尚未席捲歐亞，但有迹象顯示這是新威脅。芬太尼是一種強效止痛藥，其止痛效力比一般鴉片類藥物如嗎啡強近100倍，比海洛英強50倍，因能給服用者帶來滿足、鬆弛的感覺，而被吸毒者使用，成癮性極高。毒販會把芬太尼及其衍生物混合海洛英、冰毒和可卡因，增加毒品的效果和殺傷力。芬太尼生產難度及成本較海洛英低，亦容易隱藏及運送。

（路透社/CNN）