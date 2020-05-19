政府棄紓困計劃 泰航擬申破產保護

政府發言人納勒蒙（Narumon Pinyosinwat）告訴路透社：「國企計劃辦公室（State-Enterprise Planning Office）原則上同意在法庭重整公司……明天就會把程序送交內閣。」她說：「這跟在美國依（破產法）第11章提出聲請（即申請破產保護）情况類似。」但她同時表明，目前尚未討論重整計劃細節。依照原先計劃，泰航尋求獲得581億泰銖（約140.6億港元）貸款，由政府負責擔保。

2013年起虧蝕 負債逾200億

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，全球政府已向多家航空公司撥出超過850億美元（約6630億港元）協助渡過難關。最大股東是泰國財政部的泰航，自2013年以來持續虧蝕，去年蝕本120億泰銖（約29億港元），現時負債高達920億泰銖（約222.6億港元）。評級機構標普（S&P Global Ratings）部分持有的評級公司Tris Rating Co.發表聲明稱，泰國政府考慮要泰航重組債務，令人對政府會確保泰航履行義務失去信心。泰航股價自1999年高位以來下跌超過九成，單是周一就下跌達13%，是超過1個月以來低位。

另外，愛爾蘭廉航「瑞安航空」（Ryanair）行政總裁奧利里（Michael O'Leary）昨日受訪時，估計整個財政年度乘客人數只有正常一半。他痛批英國政府這幾個星期以來對危機管理不當，形容政府有意對入境人士實施14天強制隔離措施「白癡」（idiotic）。

（路透社/彭博社/中央社）

（抗疫新階段）