法德推4.2萬億歐盟復蘇方案 聯合發債援經濟重創國 需強調財政紀律成員同意

撥款vs.貸款 南北歐陣營分歧

自疫情開始以來，德國及法國一直未能就對應疫情的經濟方案達成一致。法國及南歐國家一直試圖游說德國等堅持財政紀律的北歐陣營聯合發債。但馬克龍跟默克爾昨共同主持視像記者會，宣布兩國方案，建議授權歐盟委員會以歐盟名義從金融市場借貸，為經濟復蘇融資。不過，彭博社分析指出，就算法德一致，歐盟就如何援助受疫情最嚴重衝擊的成員國仍然需要時間才能達成共識。歐盟委員會上月已提出2萬億歐元計劃，其中歐盟會在市場借3200億歐元，但各國仍然在商討金額的大小以及有多少是撥款、有多少是貸款。受疫情打擊得最大的意大利及西班牙促撥款為主及共同發債，但瑞典、荷蘭及丹麥則希望以貸款為主。 馬克龍昨稱，法德倡議是跟意大利及荷蘭密切協調的結果。

多國進一步解封 旅業沒起色

歐洲的新冠疫情有放緩迹象，多國昨進一步解封，疫情重災區意大利封城逾兩月，周一啟動第二階段復工，餐廳、酒吧、髮廊、鞋店、服裝店等可以復業；餘下的健身室、泳池、戲院、劇院，亦預定於下周一重新開放。旅遊熱點威尼斯的商家預期市道短期內難有起色。當地一個旅業組織負責人塞基（Matteo Secchi）上周六對CNN說：「在所有邊界重啟、容許國際旅遊之前，遊客不會真的回來。」意大利6月3日才批准國內跨區旅遊並向歐盟國家開放邊境。

市政府旅業負責官員馬爾指出，新冠疫情對威尼斯旅業的衝擊甚於其他觀光地區，因為威尼斯的旅客85％都是外國人。威尼斯原本一年接待3000萬旅客，相比之下僅5.2萬人居於歷史悠久的舊城區。當地人曾嫌旅客造成生活不便，可是1975年已入行的66歲貢多拉船夫桑博（Mauro Sambo）說：「無遊客，威尼斯就是死城。」61歲居民法凱蒂（Enrico Facchetti）說：「這座城市經濟建基於旅遊業。那或許是錯，但我們別無選擇。」

去年全球第二位最多旅客國家的西班牙，首相桑切斯上周六表示該國需要旅遊業，但旅遊業需要安全。其政府在跟別國磋商，建構低風險的旅遊「衛生走廊」（sanitary corridors）。西班牙全國七成地區周一起批准10人以內聚集，餐廳酒吧開放露天空間；惟首都馬德里、巴塞隆拿仍未獲批放寬。

德國外長昨稱，希望在6月15日更新現時的旅遊禁令，但不會一下子放鬆，警告「暑假不會再一樣」。

（法新社/衛報）

（抗疫新階段）