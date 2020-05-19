巴西確診暴增 聖保羅醫療瀕崩潰

聖保羅市約有1200萬人口，已有近3000人染疫死亡。科瓦科表示，目前正與聖保羅州州長商討，是否實行嚴格的封城措施，希望能在醫院不堪負荷前遏止疫情蔓延。由於聖保羅州州長掌控警力，因此若要封城奏效，必須獲州長支持。

總統無視限制續見支持者

英國廣播公司報道，聖保羅州實施隔離措施已近兩個月，商店、學校和公共場所關閉，民眾被要求留在家中，外出者則要戴口罩。不過，當局沒有祭出嚴厲罰則，根據官方數據顯示，大部分居民都沒有遵守社交距離規則，許多市民周末照舊駕車到海邊度假。

一直認為社交距離和封城措施損害經濟的總統博索納羅，周日亦再度無視社交距離限制，繼續與支持者會面。周日大批支持者聚集在總統府，呼籲重啟經濟，戴上口罩的博索納羅走近群眾，又與最少3名兒童合照。他說，國民希望獲得自由、民主及尊重，以及盡快見到國家重啟經濟。民調顯示，三分之二國民同意地方政府及專家建議需要保持社交距離，但博索納羅則呼籲重開健身室和髮廊等商店，一個月內更有兩名衛生部長疑跟其抗疫意見相左而先後去職。

（BBC/路透社）

（抗疫新階段）