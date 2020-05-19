拉美成爆發熱點 秘魯一市場八成攤販染疫

專家憂批發市場引爆第二波

秘魯3月16日已封鎖邊境和實施宵禁抗疫，但感染人數持續增加。截至周日，秘魯累計有逾9.2萬人確診、逾2600人死亡。曾任利馬副市長、現為利馬智庫GRADE首席研究員塞加拉（Eduardo Zegarra）擔心，大型批發市場已淪為「巨大的傳染淵藪」，「我擔心這會引發第二波疫情。商販之間傳染率極高，我們不知他們感染了多久、傳染了多少人」。他建議政府關閉所有市場及宣布「衛生緊急狀態」。總統比斯卡拉表示，會安排軍警到爆疫市場為進入的人量度體溫，但表明不會關閉該生果市場以免影響食物供應。目前利馬1200多個市場大多如常開放，當局着手在現場檢測，把感染者送往家居或政府設施隔離。

秘魯批發市場規模龐大，其中利馬最大的聖阿尼塔（Santa Anita）市場，佔地60公頃，集結的商人、農民、搬運工、供應商多達3萬，每日分銷買賣的糧食約8000噸。報道指出，該市場的搬運工人中，有數十人受感染及最少一人死亡，令人擔心病毒可能已擴散，不僅威脅成千上萬的零售商和消費者，還有那些穿梭各地的貨車司機。

巴西哥倫比亞墨西哥高危

拉丁美洲最大的巴西聖保羅CEAGESP批發市場每日有4萬人出入，感染個案「不計其數」，約有30人病死；傳媒指出市場內的買家、賣家和工人，絕大部分無戴口罩。哥倫比亞疫情最嚴重的波哥大，大型批發市場Corabastos錄得30宗確診，如今維持35％運作，市政府強調不容許糧食短缺。墨西哥城的阿瓦斯托中心（Central de Abasto）每日接收全國各地商品再供應給首都各市場，也最少錄得25宗確診和兩宗死亡。場內商人稱，六成攤檔休業，到市場的民眾依然無戴口罩或保持人與人距離。

（衛報）

（抗疫新階段）