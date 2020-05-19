越孟韓台各擅勝場 可漁利

由於勞動力和環境成本上升，一些跨國企業近10年前已開始將生產線從中國大陸轉移到這4個國家及地區，近年中美貿易戰加劇更加速外資撤出中國的步伐。據日本野村控股研究顯示，2018年4月至2019年8月，有56間公司將生產線遷離中國大陸，當中26間轉往越南、11間轉到台灣。

分擁低廉勞動力高端技術

越南工資較中國大城市如上海和廣州低一半，且地理位置和文化接近中國、貨幣匯率也穩定，近年吸引不少跨國企業將生到產線轉到該國，包括Nike和三星。2019年首季，外企在越南的投資額較前一年同期增加86.2%達108億美元。CNBC報道，中美貿易戰及新冠疫情爆發後，美國科企如蘋果、微軟和Google已研究將更多硬件產品如手機、個人電腦等的生產，從中國轉往越南和泰國。勞動力低廉的孟加拉，則吸引成衣製造商投資。

台灣亦受美國科企垂青。彭博社去年報道，Google正計劃將伺服器等部分硬件製造業務遷出中國大陸，移到台灣生產，免受中美貿易戰的關稅波及。

中國專業供應鏈難取代

不過，要取代中國的世界工廠地位並非易事，《華爾街日報》指出，越南想取而代之還需數年時間，因中國擁有專業化供應鏈，是智能手機、鋁梯、吸塵機和餐桌等產品的生產強國，越南此類供應鏈的發展程度遠遠不及，在越南也不容易找到具備美國所要求的安全認證水平和資本密集型機械的工廠。

（綜合報道）

（抗疫新階段）