中國「走資」危機 印度乘機招攬 專家：供應鏈優勢考慮 「棄中遷印」乏誘因

印度今年3月底起宣布全國封城抗疫，令經濟受重挫，失業率急增至27.5%。總理莫迪早前推出2660億美元刺激經濟措施，吸引外國投資，帶動內需成重點。《金融時報》稱，印度已向美國、日本等地的潛在投資者招手，盼取代中國在全球供應鏈的地位。彭博社本月初引述印度官員消息報道，今年4月印度政府接觸逾1000間美國企業，並派遣海外代表團，游說有意遷離中國的商戶改於印度設廠。

推土地減稅優惠 游說美企

官員透露相關討論涉及超過550種產品，以醫療器材、食品加工、紡織、皮革及汽車零件生產為優先，其中印方正與在印度孟買設有據點的醫療企業美敦力（Medtronic）及美國雅培（Abbott）洽談。官員認為雖然在印度經營成本仍高於中國，但較直接遷返美國或日本划算。印方亦保證會應企業要求考慮修改設廠涉及的勞工法例及提供稅務優惠，盡量消除外資在印度經營的障礙。

美國印度商業委員會（USIBC）主席比斯瓦爾（Nisha Biswal）稱，印度中央以至地方政府均集中火力吸引外商將供應鏈遷印，相信已在印度設廠的企業將率先減少在中國廠房的生產量，將重心轉移印度。印度官方投資推廣機構Invest India行政總裁巴格拉（Deepak Bagla）更直言，「疫情只會加快許多企業從中國避險的過程」。

不過不少觀察家對外國商戶棄中國遷印度的前景有所保留。投行摩根士丹利上月底分析稱，目前各地企業缺乏資金投資新的營運據點或改變現有供應鏈，而與此同時中國在疫情轉緩後，生產線已迅速回復正軌，這讓不少生產商對中國疫後的生產能力建立信心，令中國有條件繼續作為大型產品生產基地。

中國：聰明企業家不棄龐大市場

觀察家雅各布（Rahul Jacob）指出，生產線與供應鏈並不可能在朝夕間連根拔起，大型企業亦不可能隨便遷移。他指出，中國能提供完整的基建配套，包括大型港口、高速公路、優質的勞動力與物流，更能切合國際企業的嚴格要求。此外，印度與外國投資者的關係反覆，不少規管不利吸引外資，如禁止電子商貿企業銷售非必要商品，或限制鄰國資金入等。

中國商務部部長鍾山昨回應疫情會否令外企撤出中國時，承認疫情影響全球跨國投資，但亦指中國有明顯優勢，包括豐富高質勞動力資源、完善產業配套能力等，「聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場」。

美擬推措施促美企撤出中國

另外，路透社昨報道，美國官員及國會議員正草擬提案，計劃推多項措施促美企將供應鏈撤出中國。方法包括減稅、更新法規，以及推出規模250億美元（約1937億港元）的「遷移基金」（reshoring fund），補貼那些製造必需產品的企業將生產搬到美國，以確保供應鏈下游的生產也在美國，不過此舉可能違反世界貿易組織（WTO）的規範。美國總統特朗普上周四已簽署行政命令，賦予美國國際開發金融公司權力，協助美國本土土製造商，優先生產美國需要的東西。報道指民主共和兩黨都在草擬草案減少美國對中國貨的依賴。中國貨佔美國2019年度入口18%。

（BBC/彭博社/新華社/路透社）

（抗疫新階段）