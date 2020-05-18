今悼光州事件 保守派轉軚 四十載傷猶在

丈夫出門購物 一去不歸

1980年5月光州市民抗議戒嚴的示威演變成爭取民主運動，全斗煥軍政府封鎖消息，誣衊示威者赤化，5月18日派兵展開十日血腥鎮壓，導致人數不詳的死亡、失蹤，逾千人受傷。不少遺屬仍未釋懷。光州婦人崔靜子的43歲丈夫當年出門購物後一去不歸。崔憶述，當局勢平定，她發了狂地尋找丈夫，甚至在街上打開別人的棺材，死者的慘狀令她至今難忘：「開了3副棺材後我便不能繼續了。屍體的臉上滿是血，難以言喻。那些臉已面目全非。」她表示，至今仍要服藥以治療心理創傷，當她看見全斗煥在電視出現，仍會不禁咒罵他。

保守派道歉 撐查找真相

2017年5月上任以來便出席光州紀念儀式的總統文在寅，昨稱光州事件是塑造今日韓國的民主化運動原動力，主張在憲法內列入5．18精神條文。他又重申要追究當年是誰下令以槍炮攻擊、直升機掃射平民，查找被虐殺者，揭發被隱瞞的真相。光州等全羅南道18名國會議員昨日矢言在周三開始的國會新會期提出5．18關連法，使調查委員會得以擴大權限，加強懲處歪曲歷史行為，恢復受害者名譽及作出賠償等。

保守派向來相信當年軍政府的主張，認定光州事件有朝鮮勢力左右，從不參與追悼光州罹難者。不過「未來統合黨」劉承旼昨天偕部分黨員到光州國立5.18民主墓園獻花、燒香，又特地到光州事件象徵人物尹祥源、朴奇順合葬墓前拜祭。他表示，所屬政黨的前身自由韓國黨，曾經歪曲、抨擊5．18民主化運動的精神，很是遺憾和衷心道歉，希望今後在國會努力查找事件真相。

（綜合報道）