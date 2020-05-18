抗疫之名遏言論 多國打壓惹關注

匈牙利3月11日就疫情頒布緊急狀態，其後國會通過新法，賦予總理歐爾班緊急權力，並可無限期延長，另外亦引入監禁等罰則，阻嚇妨礙抗疫及發布假消息者。反對派一直憂慮有關措制欠缺制衡權力的條款，上周指出多人因在社交平台的發文遭拘捕拘留。其中反對派政客胥奇（Janos Csoka Szucs）曾轉發國會議員豪德哈齊（Akos Hadhazy）質疑政府強制無病徵感染者出院的政策，稱南部城鎮久洛（Gyula）的醫院在此安排下空出1170張病牀，雖然其後確認說法屬實，但他上周三（13日）仍被指妨礙抗疫，遭拘留數小時。另一名64歲男子則因上月在社交網站發文批評封城措施，聲言「獨裁者一定會倒台」，至上周二（12日）遭警方拘留。

警方證實，正調查87宗涉及發布假消息及27宗危害公眾指控，並已向16人問話，強調會繼續監察網絡執法。總理辦公室部長蓋爾蓋伊（Gulyas Gergely）上周四（14日）強調，只會針對入罪理由最充分的個案執法。

歐洲議會上周四就匈牙利的緊急權力法及整體法治展開辯論，有數名議員呼籲歐盟委員會應就匈牙利政府違反人權展開行動，並中止向其提供金援。價值與透明委員堯羅娃（Vera Jourova）表示，匈牙利的個案尤惹憂慮，「我們每日都在評估是否能採取法律行動」。

匈牙利俄國拘異見者 法國管制社交媒體

除匈牙利外，俄羅斯亦在疫情下藉打擊假資訊的名義加緊箝制言論自由，並拘捕多名報道疫情的記者。法國國會上周亦通過管制社交媒體的新法例，營運平台須在接獲舉報後24小時內移除涉仇恨、歧視等內容，惟被指藉公眾對疫情假消息的恐懼削弱言論自由。

聯合國言論自由問題特別報告員戴維‧凱（David Kaye）上月底發表報告，指出各國政府利用疫情限制言論自由、打壓獨立傳媒，甚至下令封鎖網絡，這削弱社會的示警機制，令個人及社區無法獲足夠可靠資訊保護自己。

（Euronews/福布斯/衛報）

（抗疫新階段）