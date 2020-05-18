少數族裔染疫率高 倫敦市長聯署促關注

平權人士作家等300人參與

該公開信由社會企業「Ubele Initiative」上周日（10日）發起，截至昨日聯署人包括簡世德、著名種族平等倡議者勞倫斯（Doreen Lawrence）、作家布萊克曼（Malorie Blackman）等共336人。英國衛生部正調查疫情對少數族裔前線工作者的影響，預料本月底發表結果。公開信質疑政府的調查欠透明度，並要求擴大調查範圍，包括少數族裔員工的染疫水平、僱主有否履行對員工的「謹慎責任」（duty of care）、少數族裔人口較高地區的獲配資金水平等。

僅佔人口19% 1/3重症為少數裔

根據國家統計局（ONS）的數據，英格蘭和威爾斯黑人男女死於新冠病毒的可能性幾乎較白人高一倍，來自印度、孟加拉和巴基斯坦裔社區的人，染疫死亡風險亦明顯較高。深切治療國家審計及研究中心（ICNARC）指出，截至上周五，有33%新冠病毒重症患者來自少數族裔背景，相比下少數族裔僅佔全國人口19%。

促關注前線工作比例過高

簡世德上周日去信平等及人權委員會（EHRC），指委員會有「道德責任」調查疫情對少數族裔較嚴重的影響，除了死亡及重症率較高的問題，亦包括少數族裔在前線或低薪工作比例是否過高等。智庫「財政研究所」（IFS）本月初發表的報告指出，有三分之一處於工作年齡的非裔黑人從事較難居家工作的「必要行業」，比英國白人多50%。

約翰遜昨在《星期日郵報》撰文，承認民眾或對放寬限制「複雜」的計劃感不滿，但呼籲民眾負責任行動，讓國家慢慢恢復正常生活。

《觀察家報》委託Opinium做的最新民調顯示，受訪者對政府應對疫情的滿意度暴跌9個百分點至39%，有42%人不滿意政府表現，是該民調自3月開始追蹤有關疫情的民意以來，淨支持率首次跌至負值。

（衛報/BBC）

（抗疫新階段）