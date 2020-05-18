中美爭拉攏 東盟國各有盤算

美漸減承擔 失信東南亞國

中國為東盟各國的主要貿易伙伴之一，美國則被視為有助穩定區內局勢的因素之一。政治諮詢公司歐亞集團行政總裁布雷默（Ian Bremmer）稱，美國期望東南亞各國可合作圍堵中國，維護政治、經濟、科技與防務等範疇的西方價值。這種主張在華府的亞洲政策圈子中廣獲共識，其中南海主權爭議或成最大考驗。

美國近日指摘中國趁全球聚焦抗疫之機繼續在南海擴張。早前中國勘探船與馬來西亞鑽井船對峙達1個月的事件，便被視為中國試圖威嚇別國的例子。國務院東亞和太平洋事務首席副助理國務卿科沙普（Atul Keshap）便稱，希望其他國家亦呼籲中國為其欺凌行為負責，尊重主權、透明及國際秩序。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲區高級顧問葛來儀 （Bonnie Glaser）認為，東盟各國應阻止中國在區內問題獲戰略得益，同時加大投資海防能力。

但布雷默說，美國近年陸續縮減對盟友的承擔，已動搖東南亞國家的信任，同時東盟並非鐵板一塊，各有不同立場，亦期望在中美之間取得平衡，定會削弱東盟作為美國在區內的地緣戰略緩衝能力。

（海峽時報）