美推演太平洋開戰 敗予中國 高超音速成致勝關鍵 保護台灣很吃力

報道引述消息稱，美國國防部模擬的情况都顯示美軍會被壓倒。其中一個推演情况集中在2030年，即中國海軍屆時已擁有一批新型攻擊潛艇、航空母艦及驅逐艦。分析發現，中國的中程導彈，已令印太指揮地區的每個美國基地及航母戰鬥群更形脆弱。部署B2及B52轟炸機的關島現更被視為完全處於危險中。報道引述美國國防部消息人士稱，中國現時的長程反艦導彈及超高音速導彈，意味着美國航母戰鬥群跟中國衝突時必損失慘重。

智庫稱美「太被動」

中國近年加強海洋軍力，已引起美國不少學者以至軍方關注。美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者葛來儀（Bonnie Glaser）稱，台灣議題是最大變數，可能會演變成中美戰爭甚至核戰。她說：「國防部、國務院及白宮現時均視中國是最大威脅，我們過去太被動了。」

報道另引述消息人士稱，太平洋司令部司令戴維森（Philip Davidson）之前多番警告，加上國防部推動資助發展更多高超音速武器抗衡中國，已令國防部轉移大批資源。該名消息人士稱，防長埃斯柏正積極行動，加強能夠阻止中國作重大對抗的力量。報道稱，高超音速武器被視為摧毁中國彈道導彈能力的關鍵，美國亦計劃在亞太區部署長程巡航導彈。部署外島鏈的海軍陸戰隊將會配備反艦導彈。

路透：華軍艦2030年與美相當

中國海洋軍力近年一直惹西方揣測。路透社去年在針對中國軍力的報道中，引述美國海軍專家稱，相信中國軍艦到2030年數量和質素可能與美國海軍大致相當。 美國目前仍然是全球主導地位的海軍力量，在反潛軍力等領域保持對華優勢，但其艦隊工作負荷太重。

美國國會研究局（CRS）最近就中國軍力發表4月份報告，稱中國穩步對潛艇艦隊現代化，雖然總數並不增長得特別快，估計由2020年的66艘增加到2030年的76艘；2020年中國只有4艘核動力彈道導彈潛艇、7艘核動力攻擊潛艇、55艘柴電潛艇；到2030年，導彈潛艇相信增至8艘、攻擊潛艇增至13艘，柴電潛艇數目雖不變，但相信會有更多新型號。

（泰晤士報/國家利益）