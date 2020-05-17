確診數超華 印度醫院瀕崩潰

衛生部數據顯示，印度的確診死亡個案為2,752宗，低於中國的4,600人，而衛生部長瓦爾丹（Harsh Vardhan）指目前確診數目增加1倍約要11日，已比封城前只花3.5天慢得多：「明顯地狀况因為封城而改善，我們利用封城時期加快執行公共衛生措施，例如偵查個案、追蹤接觸史、隔離和管理個案。」

孟買醫院迫爆 一牀3人分

確診病例中有三分一來自馬哈拉施特拉邦，當中尤以首府孟買最受打擊。路克曼亞提拉克市立綜合醫院有1,300張病牀，但有時要3名病人共用一張牀。社交網站有片段顯示病房內有遺體用黑色膠袋包裹後被放在病牀上，房內仍有其他病人，當局表示正調查事件。醫院的初級醫生布爾杰（Aditya Burje）表示，他們根本沒有足夠病牀應付大量個案。醫院鄰近印度最大的達拉維貧民窟，令該醫院成為對抗新冠疫情的關鍵戰場。布爾杰指3月每日只有1至2宗懷疑個案，情况看似受控，但到4月底他與同事都不堪重負：「我們每日應診50至100名病人，80%及後都確診，很多人更需要供氧。」

在孟買北部經營私營醫院的深切治療專家比德（Deepak Baid）自願到另一公立醫院協助。他指醫院只能應付中等病徵患者，但醫院常要治療重症病人。他稱不能把病人送到設備較好的醫院，因後者已沒有病牀，所以他們只好盡力而為：「（醫療）系統承受巨大壓力，它正在爆炸。」

（路透社/法新社）

（抗疫新階段）