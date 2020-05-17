歐多國放寬通關 「破碎」家庭團圓

歐盟27國之中，有22國於3月中宣布除了醫療等必須情况，禁止外國人進入，包括其他歐盟成員國國民。這影響成千上萬需要每天通關的人士無法如常經商、採購、探親會友。34歲盧卡斯居於瑞士克羅伊茨林根市（Kreuzlingen），與毗連德國康斯坦茨（Constance）的31歲萊奧妮相戀。受惠於神根公約與歐盟自由通關的法規，他倆縱然身處不同國家，但可隨時進入對方國境。可是3月中，德國警方在兩地之間架起圍網，弄到他倆淪為牛郎織女。除了兩人，還有一對分別居於德國和丹麥的八旬戀人，因兩國封關被迫每天搬椅子到邊界，用一張枱隔開喝咖啡、聊天維繫感情。另外有好些人隔着邊境，與摯親、情人遙望、傳遞字條，互送花束和圖畫等。

德國瑞士等地6．15全面開放接壤邊境

不過，德國、瑞士、列支敦士登和奧地利上周協定，從6月15日起全面開放接壤邊境，容許彼此國民自由出入。其中德、瑞、奧3國昨天起拆除邊界欄網及放寬通關限制，由僅限註冊夫婦、有子女的同性伴侶過境探望，改為容許探望情侶、參加親人婚喪禮等。盧卡斯與萊奧妮昨日「重逢」後立即擁吻起來。他說，本來日益不耐煩的女友終於重展笑靨，他們將一起用膳和共度周末。

（路透社/紐約時報/swissinfo.ch）

（抗疫新階段）