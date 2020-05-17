意大利6．3解封 國民可自由出入境 低收入戶獲派錢國內遊振經濟

意大利自3月10日起全國封城遏疫情，是歐洲首個實施全國封鎖的國家。雖然該國沒有正式封鎖全國邊境，但只准許民眾以健康和工作理由出入境，又強制入境者接受14天隔離檢疫，以及禁止國民跨區活動，疫控措施極為嚴格。隨着近期感染與死亡個案回落，逐步放寬限制。

本月4日起，國民可在居所附近散步、跑步和探親訪友，孔特昨簽署的法令則宣布明天（18日）解除全國20個行政大區的民眾活動限制，民眾可自由造訪同一行政區域內的親友等，商店和餐館亦可重開，教堂也準備恢復彌撒，但信眾必須戴口罩和保持社交距離。6月2日國慶假期結束，6月3日國家會全面開放跨區和出入境限制。政府發布的新聞稿沒有說明允許哪些外國人入境，但法新社指出，當日起神根區內的旅客將獲准入境，並且毋須自我隔離。

入境旅客或限神根區

意大利是新冠病毒肺炎疫情重災國之一，迄今死亡人數逾31,500人，全球第三高。5月15日，意大利單日錄得242宗涉及新冠病毒的死亡個案，較之前一日少20宗。孔特政府把控疫責任下放予各行政區，但表明若疫情反彈，中央會再收緊管制，包括恢復封城。疫情最嚴重的米蘭及其周圍倫巴第區尚未決定何時批准商店、餐廳重開。

意大利為振興疫後經濟，上周三批出第二輪總值550億歐元（4613億港元）刺激經濟措施，援助受影響企業和家庭，當中包括給予選擇在國內旅遊的低收入家庭500歐元「度假津貼」。

旅遊業比重大 復蘇路遙

全年環球旅客中，約五成人前往歐洲。旅遊業佔歐盟總經濟產業一成，這在意大利、西班牙、克羅地亞和希臘等國的比重尤巨。惟代表歐洲33個國家旅遊組織的歐洲旅遊委員會估算，今年歐洲旅遊業收入約減四成，至少要到2023年才可望回復疫前水平。歐盟經濟事務專員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）日前表示，其祖國意大利已錯過了一年收益最大的旅遊旺季，「旅遊業最賺錢部分是遊客走訪各城市的文化旅遊，這特別見於3月至5月，然後是9月至10月」。

（路透社/法新社/衛報）

（抗疫新階段）