查蓬佩奧公器私用 國務院監察長被撤

根據美國法律，總統在解僱監察長前需要給予30日通知，以便國會調查解僱原因。特朗普致眾議院議長佩洛西的信中稱，他對國務院監察長的能力已失去信任，於是行使總統權力將其免職，30天內生效。國務院表示，利尼克的職位會由國務院外交機關辦公室美國總監阿卡德（Stephen Akard）替代，後者是副總統彭斯的親密盟友，兩人同來自印第安納州。

利尼克長期擔任檢察官，於2013年由奧巴馬政府任命為國務院監察長。《衛報》引述一名民主黨國會助理表示，利尼克正調查蓬佩奧涉嫌利用國務院一名政治任命人員，替他及其妻子辦理私人事務。美國有線新聞網絡（CNN）去年報道，國務院內部有人指控蓬佩奧及其家人涉嫌濫用特工服務，包括要求特工領取外賣、接送其家犬等。蓬佩奧與沒有官方身分的妻子蘇珊（Susan Pompeo）早已被指公器私用，經常乘搭政府專機到世界各國旅行，引發批評聲音。

佩洛西：調查期間被撤 是不法報復行為

眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）表示，特朗普解僱利尼克是為了保護其忠實支持者蓬佩奧，「利尼克在調查期間被開除，這是不法的報復行為」。佩洛西稱，利尼克為維護憲法和國家安全盡忠職守，卻遭受懲罰，「總統必須停止對那些努力維持美國安全的公僕作出報復」。

特朗普近期接連罷免不同部門的監察長，包括情報機構監察長、衛生及公共服務部監察長等。

（衛報/法新社）

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