忘豬流感教訓 國族主義礙抗疫

富國搶疫苗 窮國排最後

《金融時報》指出，在豬流感爆發時，幾個最富裕的國家蜂擁搶購疫苗，跟藥廠簽約確保優先供應，例如澳洲叫停當地藥廠向美國供貨，直至該國完成疫苗注射，華府則推遲向窮國捐獻疫苗的承諾，以優先在美國分發。結果，這波疫苗爭奪戰下窮國被迫排到最後，間接導致非洲和東南亞出現「不成比例」的死亡人數。特朗普任內聯邦食品及藥物管理局（FDA）首任正式局長戈特利卜（Scott Gottlieb）指，從豬流感的案例可見，所謂各國可在滿足本地需求前向外供應疫苗的「烏托邦觀點」不切實際。

衛生專家如今憂慮這場疫情會引發圍繞疫苗的地緣政治角力，導致比當年豬流感更嚴重的失敗，尤其是中美爭鬥升溫、民族主義冒起和多邊主義衰落等，或令情况更凶險。阿姆斯特丹大學榮休教授布盧姆（Stuart Blume）預測，疫苗爭奪戰將「放大原先暗藏的政治和經濟分歧」。專攻中國生物科技的投資基金Loncar Investments的創辦人隆卡爾（Brad Loncar），甚至將中美疫苗開發戰比喻為當年美國和蘇聯的太空競賽，「就像冷戰」。

（BBC/金融時報）

（抗疫新階段）