特朗普建疫苗行動組 趕年底出貨捱批 藥廠前巨頭與將軍帶領 不排除與中國合作

特朗普在記者會上公布斯拉維（Moncef Slaoui）擔任「神速行動」（Operation Warp Speed）的首席科學家，美軍將領珀納（Gustave Perna）則任職項目營運總監以助後勤協調，二人聯手主管新冠病毒疫苗研發。斯拉維曾在藥廠葛蘭素史克任職30年，2017年退休前是疫苗部門主管。報道稱，在揀選斯拉維領導疫苗工作組的過程中，特朗普女婿兼白宮高級顧問庫什納和白宮抗疫應對協調主管比爾克斯有重要角色。

正評估14款疫苗 「成本不成障礙」

特朗普指出，「神速行動」團隊正評估14款疫苗，尋求今年底或之前拍板，但強調無論是否有疫苗都不會妨礙美國重啟經濟。他又稱，美國會跟其他國家——即使是非盟友的中國亦然——合作開發疫苗，聲言成本不成障礙，盈利只是次要。斯拉維則稱，看過相關數據後，有信心今年底前有數億份疫苗推出。這與衛生部長阿扎爾說要明年1月才完成付運的說法不符。

科學家質疑時間表 警告設死線危險

不少科學家質疑華府的疫苗研發時間表，警告向公眾設下疫苗完成的死線很危險，畢竟研發進程有許多未知數，而且候選疫苗才正進行第一輪的人體測試。得州貝勒醫學院全國熱帶醫學院院長霍特茨（Peter Jay Hotez）相信，部分大型的測試今夏展開，確保疫苗安全和有效的最合理時間表是明年下半年。《華盛頓郵報》報道，比爾克斯也曾告知特朗普研發疫苗的難度要比他想像的高，但特朗普想向民眾提供「希望」。疫苗研發難度在於安全和有效的標準極高，難以接受有副作用和風險，而且新冠病毒在上年冬天才出現，科學家對其影響人體原理的研究尚不充分。

《刺血針》再論政 籲總統大選改投他人

對於特朗普一直尋求疫苗和新藥解決今次危機，英國著名醫學期刊《刺血針》（The Lancet）昨日的最新一期社評，呼籲美國重振疾病控制及預防中心（CDC）以應對疫情，指出現時CDC在抗疫的角色已被縮到最小，變成無效率和名義上的顧問，主管抗疫協調的比爾克斯更公然表示不信任CDC。社評直指美國歷年的保守派政府都在陰乾CDC對抗傳染病的能力，例如列根和小布殊政府妨礙應對愛滋病，特朗普政府更進一步，去年7月召回並削減CDC在中國的員工人數，間接導致錯過及時留意新冠疫情，到近期白宮更公開質疑CDC提供的指引，損害CDC在抗疫的領導地位及工作。

社評稱，CDC確曾犯錯，尤其是在疫情早期的病毒測試準備不足，但懲罰CDC無補於事，批評特朗普政府沉溺於「靈丹妙藥」——例如疫苗、新藥物以至期盼病毒自動消失，卻忽視更重要的公共衛生原則，包括測試、追蹤和隔離懷疑受感染者——要做到這點則需要有效的全國公共衛生機構。社評總結指出，特朗普政府進一步破壞CDC，將損害全球科學界和公共衛生界的合作，「美國人必須選出一名不會讓黨爭左右公共衛生的總統在明年1月入主白宮」。

（華盛頓郵報/刺血針/BBC）

（抗疫新階段）