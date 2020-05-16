遭撤職衛生官員眾院作證 批華府早期不作為

布賴特是疫苗專家，但上月突遭撤職，他稱理由是因拒絕推廣受總統特朗普吹噓的抗瘧疾藥物。他周四警告美國應對新冠疫情的「時機之窗」正在關上，警告若不基於科學改善應對，疫情將惡化及延長，又說：「若沒有更好的計劃，2020年可能是現代史最黑暗的冬天。」

他又憶述1月收到來自醫療級別口罩供應商的電郵，警告醫療物資嚴重短缺，促採取行動。布賴特向衛生部高層轉達消息但未獲回應。衛生部長阿扎稱，布賴特提出的所有投訴和建議都獲回應；總統特朗普則稱布賴特看來是個充滿憤怒怨恨的員工。

另外，世衛歐洲區總監克呂熱（Hans Kluge）接受《每日電訊報》訪問指，即使最近數周確診和死亡人數下跌，英國及其鄰國仍必須保持警惕。克呂熱又擔心，秋天會爆發第2輪新冠疫情同時亦有季節性流感或麻疹，敦促各國利用疫情減緩的時間，加強公共衛生系統。

（BBC/每日電訊報/獨立報）

（抗疫新階段）