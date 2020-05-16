美媒：特朗普擬限設備藥物本土製 冀建3個月醫療物資庫存 減依賴外國

彭博社報道，長9頁的草案指出，減低美國「在必要藥物及醫療對策上對外國製造商的依賴非常重要」，以確保有足夠且可靠的長期國內生產，防止出現短缺，亦可於有需要時「動員國家的公共衛生工業基礎」。行政命令將要求聯邦機構向美國製造商購入有關用品，並規定須將生產分散到多間公司，確保價格競爭。命令適用於應對公共衛生緊急事件或生化襲擊的藥物和設備，當局之後會制定必要藥物的名單。草案列出3個例外情况，包括在美生產不符公眾利益、有關藥物或設備在美生產的數量不足，或者其價格將增加25%以上。

3例外情况可獲豁免

草案仍處於初步階段，據指已交到相關聯邦機構作檢查和協調，包括國防部和衛生部等。CNBC引述消息稱，白宮最快或於周五頒布該行政命令，檢討該命令的適用期限為90天。消息人士又透露，華府現正檢視多項被視為國家安全領域的產業供應鏈，包括藥物、醫療用品、半導體及國防設備等。

七成原料藥海外供應

美國食品及藥物管理局（FDA）有官員去年10月向國會指出，向美國供應原料藥（API）的製造商有約72%位於海外，包括13%在中國，在2010至2019年間，中國的註冊原料藥製造商數量增加了超過一倍。美國議員及衛生官員憂慮，海外未符美國標準的工廠所生產的藥物或受污染。當局在近兩年前就發現有血壓藥被有風險致癌的物質污染，回收的數百萬血壓藥中，有不少藥物本身或其原料藥都是來自中國及印度。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）早於3月就曾向CNBC表示，有意擬定行政命令推動公司將醫療供應鏈搬回美國，減低對外國製藥的依賴，惹來美國藥品研究與製造商協會（PhRMA）反對，認為多元的供應鏈在危機期間尤其重要，可助分散風險。前衛生部高級官員米金斯（Chris Meekins）指出：「製藥和設備鏈非常複雜，至少在短期內，要完全獨立於外國資源將非常困難。」

藥商：多元供應鏈助分散風險

自新冠疫情在美爆發以來，美國口罩等防疫物資短缺，聯邦政府未有足夠庫存，令不少地方要到中國採購醫療物資；特朗普上月曾下令禁止美國口罩出口，惹加拿大及德國不滿，斥妨礙全球抗疫。特朗普周四到賓夕法尼亞州參觀醫療設備經銷商時表示，將會為呼吸機和N95口罩等醫療物資建立3個月庫存，又稱希望其中大部分都是美國製造。他表明想將關鍵的製造業帶回美國，目標是「生產美國本身需要的一切，然後再出口到全球，其中包括藥物」。他在霍士財經新聞同日播出的訪問中，又斥從各地採購零件生產F-35戰機的做法「瘋狂」，「問題在於我們若跟某國發生問題，那就無法製造戰機……我們應在美國製造一切」。

（彭博社/CNBC/紐約時報）

（抗疫新階段）