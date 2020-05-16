亞非難民營同爆疫 團體憂釀人道災難

數十萬人羅興亞營 隔離1900人

近90萬羅興亞人自2017年起因緬甸軍隊迫害而逃亡孟加拉，大部分暫居科克斯巴扎爾難民營，令當地成為現時全球最多人居住的難民營。孟加拉難民救援及遣返專員塔盧克達爾（Mahbub Alam Talukder）向路透社表示，難民營最少有兩人確診，已送往治療。另有約1900名難民正接受隔離，等候病毒檢測結果。世界衛生組織稱，確診者為一名羅興亞男子及一名居於難民營附近的本地男子，已派出快速調查小組跟進。但周五再有兩名難民確診，科克斯巴扎爾衛生官拉赫曼（Mahbubur Rahman）稱，消息令難民營瀰漫恐慌。

當局上月起封營 援助人員減八成

周四確診的一名35歲男子一度逃走，警方追捕4小時後尋獲。當地有社區領袖向法新社稱，擔心該男子在難民營傳播病毒。.

截至昨天，孟加拉確診人數近1.9萬。當局於上月9日以防疫之名全面封鎖科克斯巴扎爾，援助人員亦須縮減約八成人手。孟加拉救助兒童會稱，孟加拉全國僅有2000部呼吸機，隨着病毒殺入全球最大的難民營，未來很可能有數千人受感染死亡。

國際救援委員會孟加拉總監阿格拉沃爾（Manish Agrawal）指出，孟加拉缺乏醫療資源，難民亦無足夠的水和肥皂清潔身體，同時難民營中每平方公里有多達4萬至7萬人居住，相當於爆發嚴重疫情的日本「鑽石公主」號郵輪最少1.6倍；如不增加醫療資源及改善衛生情况，疫情將摧毁難民與本地族群。

人擠缺食水 南蘇丹難民營爆疫

另外，聯合國設於南蘇丹首都朱巴的難民營周三亦首次出現兩宗確診。該難民營收容約3萬人，紅十字會指出難民欠缺潔淨的水，亦很難保持社交距離和戴口罩，有難民舉例稱10個人要在同一間房內容身。聯合國將水源供應增加一倍和額外提供洗手設備，另派發3個月的糧食，讓民眾減少外出購物。無國界醫生稱，南蘇丹許多人有營養不良等健康問題，如爆發新冠疫情可致災難。（法新社/路透社）

（抗疫新階段）