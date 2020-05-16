美研究：說話噴飛沫 懸浮逾8分鐘

【明報專訊】美國最新研究發現，並非只有咳嗽或打噴嚏才會傳播像新型冠狀病毒等傳染病原體，單是說話所造成的帶病毒飛沫，也可懸浮空中8至14分鐘。研究結果解釋了沒病徵或只有輕微病徵者如何在密閉空間中傳染他人，亦加強戴口罩等措施的科學理據。
國家糖尿病、消化病與腎病研究所和賓夕法尼亞大學的研究員，邀請志願者向一個紙箱內部讀出「保持健康」（stay healthy）數次，研究人員會用綠色激光照亮紙箱內部，以追蹤志願者說話時噴出飛沫。結果顯示，人們說話時每秒會產生約2600粒飛沫，而大聲說話會產生較大及較多飛沫。
每秒產生約2600粒飛沫
科學界認同新冠病毒最常透過呼吸道飛沫在人與人之間傳播。此前有研究指出，病者咳嗽或打噴嚏時會產生大量混合唾液或黏液的空氣，令流感或病毒粒子飛向空中，其中一次咳嗽可噴出3000粒飛沫，打噴嚏則可產生最多4000粒。
按照此前有研究計算患者唾液裏找到的新冠病毒遺傳物質數量，今次研究人員估計大聲說話時每分鐘會產生最少1000粒含病毒的飛沫。飛沫離開口腔後可在空氣停留8至14分鐘。同一班學者4月另一項研究指，某些音節可產生大量飛沫，例如healthy的「th」音會很容易產生飛沫。
研究人員強調，今次研究在實驗室進行，空氣並不流動，與實際環境可能有差異，亦不清楚要多少病毒才會令他人受感染。報告周三（13日）在《美國國家科學院院刊》（The Proceedings of the National Academy of Sciences）發表。