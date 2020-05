美研究：說話噴飛沫 懸浮逾8分鐘

國家糖尿病、消化病與腎病研究所和賓夕法尼亞大學的研究員,邀請志願者向一個紙箱內部讀出「保持健康」(stay healthy)數次,研究人員會用綠色激光照亮紙箱內部,以追蹤志願者說話時噴出飛沫。結果顯示,人們說話時每秒會產生約2600粒飛沫,而大聲說話會產生較大及較多飛沫。

每秒產生約2600粒飛沫

科學界認同新冠病毒最常透過呼吸道飛沫在人與人之間傳播。此前有研究指出,病者咳嗽或打噴嚏時會產生大量混合唾液或黏液的空氣,令流感或病毒粒子飛向空中,其中一次咳嗽可噴出3000粒飛沫,打噴嚏則可產生最多4000粒。

按照此前有研究計算患者唾液裏找到的新冠病毒遺傳物質數量,今次研究人員估計大聲說話時每分鐘會產生最少1000粒含病毒的飛沫。飛沫離開口腔後可在空氣停留8至14分鐘。同一班學者4月另一項研究指,某些音節可產生大量飛沫,例如healthy的「th」音會很容易產生飛沫。

研究人員強調,今次研究在實驗室進行,空氣並不流動,與實際環境可能有差異,亦不清楚要多少病毒才會令他人受感染。報告周三(13日)在《美國國家科學院院刊》(The Proceedings of the National Academy of Sciences)發表。

(紐約時報)

(抗疫新階段)