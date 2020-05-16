分析：製造業回流需克服五大挑戰

市場分析公司Thomas調查訪問878名北美製造業及工業高層，本周公布的最新結果顯示，64%的公司「有可能」將供應本土市場的生產線回流北美以降低風險，當中28%更是「極可能」尋求近岸生產（near-shoring，例如供應美國市場的生產線設於鄰近美國的墨西哥）。

不過，史兆威認為產業回流仍有不少挑戰。他指出美國等先進工業國發展出高度有效率和有生產力的生產及付運系統，壓低成本但也注定依賴他國。挑戰的因素如下：首先是現代產品需要高度專精分工，以往一手包辦生產過程的模式已過時，生產商須外求專攻單一範疇的專家或外判商；其次是增加產量需要獨特技術，包括為所有原材料建立供應鏈、設計組裝程序以安排合適工具和流程、建立測試器材和測試或品質監控流程等。

盡用廠房設備 失生產彈性

第三是生產商往往想盡用廠房和設備，以節省成本但也令系統失去應對緊急情况的生產彈性；第四是「精益生產」及其引伸的「庫存是惡」原則，生產商藉改善生產和運送流程，將庫存量壓至最小，卻缺乏緩衝庫存；最後是持續尋求減低成本，令企業沒動機去維持高成本的生產地點，又或顧慮產地多元化的問題。

史兆威建議業界不要浪費「好危機」，應重新評估供應策略以加強未來韌性，部分方向包括令關鍵零部件及原材料的供應多元化（包括地理上的分散）、重新考慮安全和策略性的庫存、審視物流樽頸位及部署替代方案，以及重新考慮戰略商品（例如醫療供應）的產能規劃策略——這點很可能要跟政府合作，以獲得一定補貼。

（哈佛商業評論/SupplyChainDive）

（抗疫新階段）