國際

國際新聞

毛孩嗅出患者

【明報專訊】法國巴黎附近的邁松阿爾福（Maison-Alfort），周三有民眾在訓練偵測犬嗅出沾有新冠患者汗水等體味的布料，協助加速分辨新冠肺炎患者。

上 / 下一篇新聞