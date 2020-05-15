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2020年5月15日星期五
國際新聞
取信於民利推行 迄今未封城 指引代禁制 瑞典「佛系抗疫」難複製
環球供應鏈斷 經濟難獨善其身
西班牙研究推斷10倍染病人數
美「勇武」商戶聘民兵抗命開舖
威斯康星延居家令裁越權 黨爭浮面
美研究：雅培檢測工具近半假陰性
峇里警察扮惡魔教防疫
槍手襲婦產科濫殺 阿富汗18嬰驟喪母
美卿旋風式訪以 對吞併計劃「轉黃燈」
世貿總幹事突宣布提早一年卸任
特朗普炮轟「奧巴馬門」 情報總監「助攻」
法藥廠稱疫苗優先供美惹非議
減上班上學 日自殺率大跌
研究：貓會互傳新冠病毒
毛孩嗅出患者
廠商推「清涼口罩」熱賣
毛孩嗅出患者
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【明報專訊】法國巴黎附近的邁松阿爾福（Maison-Alfort），周三有民眾在訓練偵測犬嗅出沾有新冠患者汗水等體味的布料，協助加速分辨新冠肺炎患者。
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取信於民利推行 迄今未封城 指引代禁制 瑞典「佛系抗疫」難複製
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