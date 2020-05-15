減上班上學 日自殺率大跌

39縣解禁 不包括東京大阪

日本4月有1455人自殺，較去年同期減少359人。受疫情影響，約四成防自殺組織暫時關門或縮減工時，令人擔心有自殺傾向者會否缺乏援助。日本近年自殺率雖下降，但學童尋死有增加趨勢，原因包括校園欺凌等。因應疫情，日本學校押後原定4月開學，或暫時減輕學生們的壓力，生命熱線聯盟輔導服務前主管齋藤之夫 （音譯）說：「學校對部分年輕人來說是一種壓力，但今年4月沒了這壓力。與家人留在家中，他們感到安全。」

至於成年人，齋藤之夫指出，他們在國家危機和災難時期，往往不會想到自殺，例如2011年3．11大地震時。而經常超時工作的打工仔在疫情下減少回辦公室，亦被視為自殺人數下降原因之一。不過齋藤之夫表示，若疫情造成經濟長期下滑，可能令自殺率回升。1997年亞洲金融風暴後的自殺率急增近35%。

為遏止疫情，日本上月16日將緊急狀態範圍擴至全國47個都道府縣，限期到5月6日，後延期至5月底。安倍昨宣布39縣先行解禁，剩下東京都等8地區仍維持緊急狀態，又將13個疫情較嚴重地區列入「特定警戒都道府縣」，包括東京都、大阪府、福岡縣、北海道、京都府等。安倍敦促民眾避免前往特定警戒地區，並要求大型活動主辦者慎重，又繼續呼籲居家工作及彈性上班。今次解禁決定是根據新增感染人數、病牀情况及檢測等作出判斷。解除緊急狀態地區的知事不再有法律權力對民眾作強烈要求或指示。

（衛報/共同社）